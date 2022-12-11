Холостяк 12 сезон 7 випуск: хто покинув реаліті 09.12.2022

11 декабря 2022 18:29 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 12 сезон 7 випуск: хто покинув реаліті 09.12.2022
Холостяк 12 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 09.12.2022
Пресслужба каналу СТБ

9 грудня на телеканалі СТБ в ефір вийшов 7 випуск романтичного проєкту Холостяк 12 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 12 сезон у 7 випуску від 09.12.2022 – читайте на нашому сайті TV.UA.

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На проєкті Холостяк 12 сезон відбулися індивідуальне та групові побачення з претендентками на серце Алекса Топольського. Після останньої непроведеної Церемонії троянд Алекс поспілкувався з тими дівчатами, до яких в нього були запитання. Зустрічі та спілкування з дівчатами допомогли Холостяку зробити свій вибір.

Але в кінці сьомого тижня перед Церемонією троянд відеозвернення однієї з дівчат шокувало Холостяка. Вона просила Алекса відпустити її додому. Адже в неї було тяжіння до нього, а ось Холостяк їй сказав на побаченні, що не відчуває цього.

Пара зрозуміла, що між ними непорозуміння. Тому Холостяк вирішив відпустити дівчину додому. На жаль, у 7 випуску реаліті Холостяк 12 сезон покинула Ліза.

Ліза

Ліза: учасниця реаліті Холостяк 12 сезон / Пресслужба каналу СТБ

 

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