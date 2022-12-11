Холостяк 12 сезон 7 випуск: хто покинув реаліті 09.12.2022
9 грудня на телеканалі СТБ в ефір вийшов 7 випуск романтичного проєкту Холостяк 12 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 12 сезон у 7 випуску від 09.12.2022 – читайте на нашому сайті TV.UA.
Але в кінці сьомого тижня перед Церемонією троянд відеозвернення однієї з дівчат шокувало Холостяка. Вона просила Алекса відпустити її додому. Адже в неї було тяжіння до нього, а ось Холостяк їй сказав на побаченні, що не відчуває цього.
Пара зрозуміла, що між ними непорозуміння. Тому Холостяк вирішив відпустити дівчину додому. На жаль, у 7 випуску реаліті Холостяк 12 сезон покинула Ліза.
Ліза