Холостяк 12 сезон 7 випуск: хто покинув реаліті 09.12.2022

Холостяк 12 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 09.12.2022

9 грудня на телеканалі СТБ в ефір вийшов 7 випуск романтичного проєкту Холостяк 12 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 12 сезон у 7 випуску від 09.12.2022 – читайте на нашому сайті TV.UA.

На проєкті Холостяк 12 сезон відбулися індивідуальне та групові побачення з претендентками на серце Алекса Топольського. Після останньої непроведеної Церемонії троянд Алекс поспілкувався з тими дівчатами, до яких в нього були запитання. Зустрічі та спілкування з дівчатами допомогли Холостяку зробити свій вибір.

Але в кінці сьомого тижня перед Церемонією троянд відеозвернення однієї з дівчат шокувало Холостяка. Вона просила Алекса відпустити її додому. Адже в неї було тяжіння до нього, а ось Холостяк їй сказав на побаченні, що не відчуває цього.

Пара зрозуміла, що між ними непорозуміння. Тому Холостяк вирішив відпустити дівчину додому. На жаль, у 7 випуску реаліті Холостяк 12 сезон покинула Ліза.

Ліза