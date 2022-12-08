МастерШеф. Битва сезонів 15 випуск: хто покинув шоу 03.12.2022

8 декабря 2022 20:42 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Битва сезонів 15 випуск: хто покинув шоу 03.12.2022
МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 15 випуску від 03.12.2022
instagram.com/masterchefstb

3 грудня на каналі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 15 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів. Хто покинув шоу у 15 випуску МастерШеф. Битва сезонів від 03.12.2022 – читайте на сайті TV.UA.

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На битві чорних проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» цього разу змагалися: Іра Раковчен, Паша Серветник, Владислав Цимбалюк і Катерина Велика. Вперше в історії учасники могли піднятися на балкон, не готувавши страву. Для цього їм потрібно було задіяти ідеально розвинені смакові рецептори.

Позаду учасників були дві коробки-загадки. Під одною лежало 25 простих інгредієнтів, а під іншою – 9, але складних. У кожного була можливість обрати для себе варіант, аби в сліпу назвати кожну позицію. Учасник, який називав за 10 хвилин 9 або 25 продуктів, отримував білий фартух. Якщо кулінар хоч раз схибив – йому доводилося готувати страву з тих продуктів, які не в змозі відгадати.

Найгірше з цим завданням впоралася Іра Раковчен. Саме вона залишила «МастерШеф. Битва сезонів» у 15 випуску.

Іра Раковчен / Пресслужба каналу СТБ

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