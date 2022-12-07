Ведуча тревел-проєкту «LeМаршрутка» (Новий канал) Леся Нікітюк поспілкувалася з автором ідеї додатку, яким користується 11 мільйонів українців.

Незламні українці та розповіді про їхні добрі справи та сміливі вчинки – фішка третього сезону проєкту «LeМаршрутка» , який щопонеділка виходить на Новому каналі. Особливим героєм другого випуску став хмельничанин Степан Танасійчук. Він є автором ідеї та керівником додатку «Повітряна тривога».

Степан – власник IT-компанії, – розповідає ведуча Леся Нікітюк. – У мирному житті в нього було багато роботи. Вони з командою розробили мобільний додаток для онлайн-запису до ветеринара, додаток «Дороги України», який відслідковує ями на наших трасах, та інші. На початку війни вони зрозуміли, як можуть бути корисними. Тому створили головну систему оповіщення для українців – додаток «Повітряна тривога». Наразі у нього 11 мільйонів користувачів!

Завдяки плідній праці та професіоналізму команди Степана додаток з’явився вже у перший тиждень повномасштабної війни.

Ідея прийшла на третій день війни, коли почав отримувати повідомлення від друзів: «Є проблема, не чути сирену». Я подумав, а чому б не зробити мобільний додаток? Моя компанія на ринку вже років 13 і займається такою розробкою. Ввечері закинув ідею в канал команди, зранку ми почали робити, і понеслося… – ділиться керівник проєкту. – Функціонал максимально простий: людина обирає місто, район чи область, де хоче отримувати сигнали. У нас зараз є п’ять видів тривог: повітряна, вуличні бої, артобстріл, хімічна та радіаційна загроза. Дві крайні – про всяк випадок. Нехай краще їх не буде в Україні, але хай будуть сповіщення для людей.

Леся Нікітюк розповіла про створення додатку «Повітряна тривога» / Пресслужба Нового каналу

Усім цікаво, як працює додаток та хто подає сигнали тривоги на смартфони. Секрет розкрито!

Є серверна частина, і є інтерфейс адміністратора, які працюють у кожній області. Тобто це люди, які чергують і 24/7 все контролюють, – пояснює Степан. – Якщо надходить команда дати тривогу, вони вмикають сирену. Роблять це на великому-великому пульті з сотнею кнопок. Ми їм дали ще й свій інтерфейс, де потрібно просто натиснути одну кнопку і за секунду дати тривогу всім користувачам, які підписані на певну область. По суті, це органи влади одразу подають сигнал у додаток.

Очевидно, багатьох цікавить питання – чи отримує Степан та його команда прибуток з додатку «Повітряна тривога».

Ми його не монетизуємо, – зізнається Степан Танасійчук. – Ідея заробляти на такій історії – дика.

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