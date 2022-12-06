МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)
6 декабря 2022 23:47
Юлія Туренко
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)
Пресслужба каналу СТБ
3 грудня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 15 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів. 15 випуск проєкту МастерШеф. Битва сезонів від 03.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 15 випуску проєкту МастерШеф. Битва сезонів
: найяскравіші герої минулих сезонів продовжують змагання за звання найкращого. Цього тижня кожна з команд відкриватиме одразу по два заклади. Таке ускладнення судді застосували навмисно, аби навчити кулінарів миттєво змінювати хід думок з однієї концепції на іншу. Для того, щоб визначити географічний напрямок та стиль, учасникам необхідно буде крутити барабан. Колесо фортуни розділене на 3 різні сектори. Аби допомогти розібратися у запропонованих концепціях, судді запросили на шоу творчих експертів! Хто завітає в гості на проєкт? Та чи допоможе це впоратися із випробуванням?
15 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів дивіться 12 грудня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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