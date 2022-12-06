МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)

6 декабря 2022 23:47 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)
Пресслужба каналу СТБ

3 грудня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 15 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів. 15 випуск проєкту МастерШеф. Битва сезонів від 03.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 15 випуску проєкту МастерШеф. Битва сезонів: найяскравіші герої минулих сезонів продовжують змагання за звання найкращого. Цього тижня кожна з команд відкриватиме одразу по два заклади. Таке ускладнення судді застосували навмисно, аби навчити кулінарів миттєво змінювати хід думок з однієї концепції на іншу. Для того, щоб визначити географічний напрямок та стиль, учасникам необхідно буде крутити барабан. Колесо фортуни розділене на 3 різні сектори. Аби допомогти розібратися у запропонованих концепціях, судді запросили на шоу творчих експертів! Хто завітає в гості на проєкт? Та чи допоможе це впоратися із випробуванням?

15 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів дивіться 12 грудня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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