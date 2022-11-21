МастерШеф. Битва сезонів 14 випуск: хто покинув шоу 19.11.2022 Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 14 випуску від 19.11.2022 Пресслужба каналу СТБ

19 листопада на каналі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів. Хто покинув шоу у 14 випуску МастерШеф. Битва сезонів від 19.11.2022 – читайте на сайті TV.UA.