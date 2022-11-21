МастерШеф. Битва сезонів 14 випуск: хто покинув шоу 19.11.2022

21 ноября 2022 21:04 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Битва сезонів 14 випуск: хто покинув шоу 19.11.2022
МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 14 випуску від 19.11.2022
Пресслужба каналу СТБ

19 листопада на каналі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів. Хто покинув шоу у 14 випуску МастерШеф. Битва сезонів від 19.11.2022 – читайте на сайті TV.UA.

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На битві чорних проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» цього разу змагалися: Катерина Велика, Іра Раковчен, Сашко Кривець, Пава і Павло Серветник. Учасники обрали коробку-загадку і робочу поверхню. Під ними були продукти: кіноа, капуста, пастернак тощо. Це був основний компонент для гарніру. Усі інші інгредієнти вони отримували після того, як учасники приготували гарніри. Далі на кухню виходив Ектор. Суддя куштував усі заготовки кулінарів, і той учасник, гарнір якого був кращим, обирав наступні продукти всім учасникам битви.

Найгіршу страву приготував Саша. Саме тому в 14 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» кухню проєкту залишив Олександр Кривець.

Олександр Кривець / Пресслужба каналу СТБ

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