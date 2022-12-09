Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022 дивитися онлайн
9 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск 12 сезону проєкту Холостяк. 7 випуск шоу Холостяк 12 сезон від 09.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
На одну із фавориток Холостяка очікує індивідуальне і дуже тактильне побачення. Пара вирушить до спа-салону, де їм зроблять масаж. Однак під час зустрічі з цією дівчиною Алекс має намір не лише відпочити, але й пізнати супутницю краще. Чи зможе учасниця щиро та відкрито відповісти на всі запитання Холостяка та зблизитися з ним? Дивіться онлайн реаліті Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022.
7 випуск проєкту Холостяк 12 сезон дивіться 18 грудня онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі матеріали та випуски проєкту Холостяк – онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.