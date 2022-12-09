Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022 дивитися онлайн

9 декабря 2022 17:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022 дивитися онлайн
Холостяк 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.12.2022)
Пресслужба каналу СТБ

9 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск 12 сезону проєкту Холостяк. 7 випуск шоу Холостяк 12 сезон від 09.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску проєкту Холостяк 12 сезон: неймовірні побачення в Дубаї продовжуються! Холостяк вже дізнався чимало про дівчат під час поїздки, і далеко не вся інформація припала йому до душі. Розставити всі крапки над і стосовно учасниць, до яких виникло найбільше питань, Алекс зможе під час зустрічі на яхті. З ким із супутниць запалиться пристрасть, яку складно буде контролювати при інших? Та чи всі учасниці залишаться у проєкті після зустрічі?

На одну із фавориток Холостяка очікує індивідуальне і дуже тактильне побачення. Пара вирушить до спа-салону, де їм зроблять масаж. Однак під час зустрічі з цією дівчиною Алекс має намір не лише відпочити, але й пізнати супутницю краще. Чи зможе учасниця щиро та відкрито відповісти на всі запитання Холостяка та зблизитися з ним? Дивіться онлайн реаліті Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022.

7 випуск проєкту Холостяк 12 сезон дивіться 18 грудня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі матеріали та випуски проєкту Холостяк – онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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