МастерШеф. Битва сезонів 16 випуск: хто покинув шоу 10.12.2022

17 декабря 2022 18:32 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Битва сезонів 16 випуск: хто покинув шоу 10.12.2022
МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 16 випуску від 10.12.2022
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10 грудня на каналі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 16 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів. Хто покинув шоу у 16 випуску МастерШеф. Битва сезонів від 10.12.2022 – читайте на сайті TV.UA.

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Найяскравіші учасники минулих сезонів продовжують змагання за звання найкращого! Лише декілька випробувань відділяють їх від омріяної перемоги! У першому конкурсі Пава і Павло Серветник стали капітанами команд. Учасникам потрібно було розробити меню кафе для справжнього закладу. Ба більше, це мало бути майбутнє соціально-відповідальне кафе.

У другому конкурсі кулінари мали приготувати 3 страви. Перша – авторське переосмислення класичної страви. Друга мала складатися тільки з продуктів рослинного походження. А третя – будь-який десерт. Однак не все так просто! Кулінарам потрібно було використати мінімально часу, адже залишок годин йшов на приготування страв на битві чорних! Тож кожен мав робити все дуже швидко та якісно.

Катя Велика, Влад Цимбалюк і Влад Міцкевич впоралися із другим завданням найгірше, тому саме вони змагалися на битві чорних. У Влада залишилося 2 хвилини, У Катерини Великої – 27, а у Влада Міцкевича – 9.

Гірше за всіх з випробуванням на битві чорних впорався Влад Цимбалюк. Тому саме він залишив проєкт за крок до фіналу. А от Олександр Цвігун, Катерина Велика, Олександр Білодід, Павло Серветник, Влад Міцкевич і Пава пройшли у фінал «МастерШеф. Битва сезонів»!

Влад Цимбалюк / Пресслужба каналу СТБ

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