Лілія Ребрик розчулила зверненням до Дня святого Валентина
Популярна акторка та ведуча Лілія Ребрик у День закоханих розповіла, яку роль відводить коханню під час війни.
За словами ведучої програм «Ранок Вдома» і «Дочекаюсь» на каналі «Дом», за цей «рік випробувань, сліз, розпачу і розлук» розуміння кохання змінилося у більшості людей.
Це рік, який показав нам, наскільки важливе в житті кохання. Бо коли, як не зараз? Саме кохання дає нам сили, віру, надію. Саме кохання витягує нас із того розпачу і сліз. Саме воно підштовхує нас іще жагучіше чекати на Перемогу, бо з Перемогою кожен зможе бути з тим, кого кохає завжди без усіляких «але», – розповідає ведуча.
Кохання у багатьох зараз проходить випробування розлукою. Хтось чекає коханого з фронту, в когось рідні за кордоном. Я у своєму проєкті «Дочекаюсь» стаю свідком таких теплих зустрічей, таких світлих і щемливих історій, коли люди нарешті знову обіймають одне одного, відчувають одне одного. Мені здається, що немає ціннішої миті, коли бачиш ці непідробні емоції. Я вірю, ні, я точно знаю, що той, хто чекає, – обов’язково дочекається, – поділилася Лілія Ребрик своїми емоціями.
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