Ірма Вітовська розповіла, чому знову стала студенткою

15 февраля 2023 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Ірма Вітовська розповіла, чому знову стала студенткою
Акторка Ірма Вітовська
Пресслужба Нового каналу

Акторка Ірма Вітовська розповіла, наскільки важлива історія для виконавців будь-яких ролей у кіно й театрі.

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У вересні Ірма Вітовська стала студенткою Національного університету «Острозька академія». Вона навчається на спеціальності «Історія та археологія». Так зірка серіалу «Молода», який Новий канал покаже вже в березні, вирішила закрити гештальт. 

Я раніше хотіла бути археологом. А зараз маю однокурсників, яким років по 20. І викладачів мого віку, – розповіла Ірма. – Але вже не буду істориком. Розумієте, актор рано чи пізно працює з епохою. Тому він, як ретранслятор епохи, має любити історичний предмет і цікавитися цим.

Акторка Ірма Вітовська / Пресслужба Нового каналу

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Зірка також дала кілька порад з акторської майстерності.

Кіно – це деталізація. Я завжди бачу, що людина починає грати в предмет, – зазначила акторка. – Наприклад, якщо в костюмі є корсет, то ви маєте ходити в ньому. Адже два місяці живете в тому. Якщо маєте роль лицаря, то попросіть у когось бронежилет. Треба, щоб знати, як сідати, аби вам було зручно, і щоб не думати в кадрі, як відтворити цю пластику.

Нагадаємо, 

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