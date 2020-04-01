Мир наизнанку: Дмитрий Комаров приготовит танцующую лапшу и попробует на вкус экзотических насекомых
Дмитрий Комаров узнает, как китайцы используют то, что с первого взгляда шокирует каждого европейца, а также откроет секрет самой разнообразной кухни в мире.
Из всех стран, где за 11 сезонов шоу побывал «Мир наизнанку», Китай – самая богатая по части кулинарии. В каждом уголке Поднебесной местные кулинарные традиции поражают своим разнообразием - такого количества блюд и закусок не встретишь больше нигде в мире.
В новой серии тревел-шоу Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев отправятся в одну из провинций Поднебесной – Сычуань, чтобы показать зрителю впечатляющее кулинарное шоу и необычную ферму, где выращивают весьма экзотический продукт для китайских закусок.
Танец с лапшой похож на упражнения гимнасток с ленточкой, только лапша очень тонкая, нежная, да еще и скользкая от подсолнечного масла. С ней действительно нелегко справиться, но я - повар отчаянный, и быстро не сдаюсь!– поделится впечатлениями ведущий.
Как устроен бизнес по выращиванию насекомых, какие экзотические блюда попробует Дмитрий Комаров и какое экстремальное пари предложит заключить ведущему хозяин фермы – смотрите в новой серии «Мир наизнанку» уже сегодня в 22.45 на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,