Лига смеха. Битва чемпионов: первый виртуальный поединок – Прозрачный гонщик VS Стояновка

2 апреля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Лига смеха. Битва чемпионов: первый виртуальный поединок – Прозрачный гонщик VS Стояновка
Лига смеха. Битва чемпионов: первый виртуальный поединок – Прозрачный гонщик VS Стояновка
пресс-служба канала 1+1

3 апреля в 20:45 зрители «1+1» увидят особенный выпуск «Лиги смеха» - в первом виртуальном поединке сойдутся чемпионы проекта - «Прозрачный гонщик» и «Стояновка».

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В связи с пандемией COVID-19, съемки следующих этапов шестого сезона Чемпионата Украины по юмору были перенесены. Но в эту пятницу миллионы украинцев не просто увидят свой любимый юмористический проект, но и станут его судьями. На сцене появятся «Прозрачный гонщик» и «Стояновка», команды, которые стали чемпионами «Лиги смеха», но никогда не играли друг против друга.

Лига Смеха - Стояновка / пресс-служба
Во время виртуального поединка зрители увидят лучшие номера команд за время участия в проекте и определят победителя поединка. За самую смешную команду зрители смогут проголосовать на сайте «Лиги смеха». Детали и ссылки на страницу голосования будут показаны в конце выпуска в эфире «1+1».

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Во время выступления «Стояновки» зрители вспомнят очаровательную Олю Полякову в образе Мэрилин Монро, послушают молдавский джаз и снова услышат тот, ни на что не похожий, смех Ивана Люленова. А Марк Куцевалов из «Прозрачного гонщика» «отправит» Игоря Ласточкина на необитаемый остров и будет наблюдать, как тот сумеет выжить.

Не пропустите первый виртуальный поединок «Лиги смеха» в эту пятницу в 20:45 на «1+1» и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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1+1 Лига смеха телешоу стояновка прозрачный гонщик

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