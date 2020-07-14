ТОП-4 правила, которые помогут вам похудеть без спорта

Похудение - прежде всего процесс, который происходит у нас в голове. Именно поэтому важно прежде всего договориться со своей головой и только потом - с телом.

Слушать свое тело

Предлагаем вам изучить привычки девушек, которые похудели с минимальными физическими нагрузками, но большим желанием.

Пообщаться с собой - один из наиболее проверенных способов быстро и безболезненно похудеть. Однако, путь к этому способу обычно оказывается наиболее трудным. Прежде всего девушке необходимо принять себя такой, какая она есть. По возможности избавиться самостоятельно от расстройств пищевого поведения. Если их нет - обратиться за помощью к специалисту.

Тщательно жевать пищу

Полная концентрация

Это правильно хоть и простое, однако многие часто его игнорируют. А зря. Плохо пережеванная пища усложняет работу ЖКТ. Это в свою очередь приводит к проблемам с метаболизмом и только повышению массы тела.

Забудьте о том, чтобы есть и вместе с тем отвечать на рабочую почту. Еще хуже - питаться находу. Эти две привычки всячески уничтожают вашу концентрацию, что приводит только (опять же) к набору лишнего веса.

Здоровый сон

О важности сна не говорил только немой. Именно он регулирует все обменные процессы в организме, а также позволяет ему эффективно отдохнуть. Если же вы спите менее 7 часов в сутки, ваша нервная система и система метаболизма будут в постоянном напряжении.

Напомним,