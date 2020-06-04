ТОП-4 привычки, из-за которых вы преждевременно стареете

4 июня 2020 11:30 Антонина Старовойт
ТОП-4 привычки, из-за которых вы преждевременно стареете
ТОП-4 привычки, из-за которых вы преждевременно стареете
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У вас есть все шансы сохранить молодость надолго. Однако для этого придется отказаться от ряда привычек, которые убивают вашу красоту.

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Обязательно пересмотрите ряд вашей повседневной рутины, чтобы раз и навсегда убрать из жизни деструктивные и вредные привычки, портящие вашу молодость. 

Игнорирование солнцезащитного крема 

Пользоваться кремом с SPF очень важно для качества вашей кожи. Мнение, что оно необходимо только для пляжа ошибочное. Обязательно наносите крем для повседневной жизни. Особенно, когда на улице тепло и солнечно. Попробуйте приобрести тональное средство с SPF: это сократит ваши расходы и сохранит кожу в отличном состоянии. 

Курение

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Даже если вы выкуриваете по одной сигарете в неделю - ваш организм все равно становится старше изнутри. А особенно - кожа. Дело в том, что в табаке содержится сверх  3800 химических компонентов, которые могут повредить ткани кожи. Они нарушают целостность кожи и способствуют появлению тонких морщин возле рта.  

Плохая наволочка

Качество нашего сна также играет не последнюю очередь в состоянии кожи. А вот плохая наволочка может стать причиной появления морщин и обвисания кожи. Лучше всего выбрать шелковую наволочку для вашего сна. А вот от хлопка отказаться - он мешает лицу сохранять форму. 

Перфекционизм 

Перфекционизм способствует появлению излишнего стресса. Вы пытаетесь достичь высот, но не рассчитываете ваших возможностей, а затем страдаете. Из-за перфекционизма наш мозг и организм насыщаются негативными мыслями, что приводит к появлению гормонов стресса и раннему старению. 

Напомним, 

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