ТОП-4 привычки, из-за которых вы преждевременно стареете
У вас есть все шансы сохранить молодость надолго. Однако для этого придется отказаться от ряда привычек, которые убивают вашу красоту.
Игнорирование солнцезащитного крема
Пользоваться кремом с SPF очень важно для качества вашей кожи. Мнение, что оно необходимо только для пляжа ошибочное. Обязательно наносите крем для повседневной жизни. Особенно, когда на улице тепло и солнечно. Попробуйте приобрести тональное средство с SPF: это сократит ваши расходы и сохранит кожу в отличном состоянии.
Курение
Плохая наволочка
Качество нашего сна также играет не последнюю очередь в состоянии кожи. А вот плохая наволочка может стать причиной появления морщин и обвисания кожи. Лучше всего выбрать шелковую наволочку для вашего сна. А вот от хлопка отказаться - он мешает лицу сохранять форму.
Перфекционизм
Перфекционизм способствует появлению излишнего стресса. Вы пытаетесь достичь высот, но не рассчитываете ваших возможностей, а затем страдаете. Из-за перфекционизма наш мозг и организм насыщаются негативными мыслями, что приводит к появлению гормонов стресса и раннему старению.
Напомним,