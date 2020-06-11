Как понять, что диета разрушает ваш организм: ТОП-4 главных признака
С приходом лета многие девушки рьяно кинулись сбрасывать лишние килограммы при помощи диет.
Постоянное чувство голода
Правильное и даже диетическое питание должны вас насыщать, чтобы организм мог нормально функционировать. Вместе с этим важно помнить о качестве вашей еды. Ваш дневной рацион должен содержать в себе белки, жиры и углеводы. Не стоит забывать и о клетчатке. Она поможет ускорить ваш метаболизм.
Частое головокружениепризнаков недоедания. Обычно это связано с резким падением сахара в крови, что приводит к слабости. Во время потери этого вещества системы функционирования в организме замедляются. Именно это и приводит к истощению. Помимо этого, головокружение также связанное с потерей жидкости.
Запоры
Часто с этим сталкиваются девушки, которые не добирают углеводов в своей рационе. Белковая диета хороша быстрой потерей жидкости в организме. Однако это вовсе не гарантирует такой же стремительный скачок в сжигании жира. Не забудьте добавить в ваш рацион овощи и фрукты: они богаты клетчаткой и способствуют налаживанию стула.
Вес стоит на месте
Обычно девушки, когда видят, что вес стоит на месте, начинают нервничать, предполагая, будто проблема в диете. Далее они урезают калории еще больше. Но вес продолжает находиться в стадии плато. Не стоит переживать раньше времени - это обычное состояние, в которое ходит каждая худеющая. А уж тем более - урезать калории. Все, что вам нужно сейчас - придерживаться такого же рациона и увеличить количество кардионагрузок.
Напомним,