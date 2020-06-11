Как понять, что диета разрушает ваш организм: ТОП-4 главных признака

С приходом лета многие девушки рьяно кинулись сбрасывать лишние килограммы при помощи диет.

Постоянное чувство голода

Однако не стоит забывать: все хорошо, когда оно в меру. Именно поэтому важно соблюдать баланс КБЖУ и тщательно подсчитывать калории. Хоть дефицит и важен для потери веса, но это не должно превращаться в закономерность. Предлагаем вам узнать, какие признаки указывают на то, что диета приносит вам только вред.

Правильное и даже диетическое питание должны вас насыщать, чтобы организм мог нормально функционировать. Вместе с этим важно помнить о качестве вашей еды. Ваш дневной рацион должен содержать в себе белки, жиры и углеводы. Не стоит забывать и о клетчатке. Она поможет ускорить ваш метаболизм.

Частое головокружение

Запоры

Головокружение — один из главных признаков недоедания. Обычно это связано с резким падением сахара в крови, что приводит к слабости. Во время потери этого вещества системы функционирования в организме замедляются. Именно это и приводит к истощению. Помимо этого, головокружение также связанное с потерей жидкости.

Часто с этим сталкиваются девушки, которые не добирают углеводов в своей рационе. Белковая диета хороша быстрой потерей жидкости в организме. Однако это вовсе не гарантирует такой же стремительный скачок в сжигании жира. Не забудьте добавить в ваш рацион овощи и фрукты: они богаты клетчаткой и способствуют налаживанию стула.

Вес стоит на месте

Обычно девушки, когда видят, что вес стоит на месте, начинают нервничать, предполагая, будто проблема в диете. Далее они урезают калории еще больше. Но вес продолжает находиться в стадии плато. Не стоит переживать раньше времени - это обычное состояние, в которое ходит каждая худеющая. А уж тем более - урезать калории. Все, что вам нужно сейчас - придерживаться такого же рациона и увеличить количество кардионагрузок.

Напомним,