Как сжечь до 300 калорий без спорта: ТОП-4 альтернативы

4 июня 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как сжечь до 300 калорий без спорта: ТОП-4 альтернативы
Как сжечь до 300 калорий без спорта: ТОП-4 альтернативы
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Избавиться от лишних калорий, которые вы уже потребили, можно даже не при помощи спорта. И даже без хирургического вмешательства.

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Мало кто знает, но альтернатив сжигания калорий множество. Поэтому в следующий раз попробуйте сосредоточиться не на спорте, а на следующих вариантах. 

Пение в душе 

Петь в душе - отличный способ избавиться от стресса и сжечь до 100 калорий. Кстати, если вы еще и будете мыться под прохладной водой, то укрепите ваше тело и организм. Холодный душ отлично приводит тело в тонус и ускоряет метаболизм. 

Ходьба на каблуках 

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Мало того, что это не очень уж и просто - так ходьба на каблука еще и помогает сжечь около 150 калорий за час. Кстати, помимо этого, вы можете без проблем подкачать икры и задействовать ваши бедра. Однако не стоит ходить на них регулярно. Каблуки также становятся причиной варикоза и судорог. 

Смотрите фильмы ужасов 

Ученые доказали: полтора часа просмотра фильма ужасов способствует выбросу адреналина и ускорению метаболизма. Чем страшнее фильм, тем эффективнее результат. Поэтому обязательно сосредоточивайте ваше внимание на наиболее жутких картинах. 

Помойте машину

Мыть машину, на самом деле, не так просто, как многие думают. Эта нагрузка требует особенных усилий, но они потом же конвертируются в сожженые калории. Тщательная мойка одной машины поможет избавится от 250 калорий за час. Поэтому в следующий раз попробуйте справиться с этой задачей самостоятельно. 

Напомним, 

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