Как быстро избавиться от второго подбородка: эффективные упражнения

15 июня 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как быстро избавиться от второго подбородка: эффективные упражнения
Как быстро избавиться от второго подбородка: эффективные упражнения
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Второй подбородок - проблема многих девушек, которые рано или поздно обращают на это внимание.

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Не спешите отчаиваться. Предлагаем вам воспользоваться комплексом упражнений, которые помогут эффективно справиться со вторым подбородком и убрать его надолго. 

Откройте рот 

Запрокиньте голову назад. Затем откройте рот. Вы должны ощущать давление под челюстью. Досчитайте до 20 секунд. Затем постепенно закройте рот. Повторяйте это упражнение 10 раз.  

Губное упражнение 

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Благодаря этому упражнению вы сможете проработать губы, щеки, а также область нижней челюсти. Для выполнения упражнения надуйте губы трубочкой и направьте их вперед. Далее начните двигать губами сначала в центр, затем - лево и право. Повторяйте это упражнение 15 раз. 

Похлопывания

При помощи тыльной стороны ладони начните слегка похлопывать ваш подбородок. Не стоит делать это очень сильно. Но все же шлепки должны быть ощутимыми. Этот метод является наиболее эффективным при правильном его применении. 

Повороты шеи

Чтобы быстро избавиться от подбородка выполняйте следующие упражнения. Медленно поверните в сторону голову. Ваш подбородок должен быть параллельным плечу. Затем направьте ваш взгляд в сторону. Медленно опускайте голову вниз, а затем поверните ее в противоположную сторону. Повторяйте давно упражнение 2 раза в день по 10 подходов. 

Напомним, 

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