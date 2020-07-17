Как избавиться от ушек на бедрах: ТОП-4 эффективных упражнения
17 июля 2020 11:30
Как избавиться от ушек на бедрах: ТОП-4 эффективных упражнения
burst.shopify.com
"Ушки" на бедрах - весьма распространенная проблема, с которой сталкивается практически каждая девушка.
привычками, отсутствием физических нагрузок и генетической предрасположенностью. Однако исправить эту проблему вполне реально. Нужно только заняться активно спортом и уделять ему до 20 минут в день.
Подъем ног
- Лягте на правый бок.
- Проверьте, что ваши ноги и голова расположены в одной плоскости.
- Положите руки перед собой.
- Далее согните левую ногу в колене впереди правой.
- Последнюю нужно оставить прямой.
- Затем поднимите правую ногу вверх, а затем опустите ее обратно без прикосновения к полу.
- Аналогично повторите и с противоположной ногой.
- Выполняйте упражнение 15 раз по 2 подхода.
- Займите исходное положение стоя. Ноги при этом должны быть широко разведены.
- Опуститесь максимально низко. Ноги должны разводиться в стороны.
- Важно: ваши колени не должны выходить за лодыжки.
- Не выполняйте упражнение быстро - прокачайте ваши мышцы.
- Выполняйте его 20 раз.
Приседание с ходьбой
- Встаньте ровно. Ноги поставьте шире плеч.
- Опустись в присед.
- В этом положении сделайте 10 шагов вправо.
- Затем встаньте, присядьте и пройдите 10 шагов влево.
- Повторяйте упражнение в течение 5 минут.
Боковой выпад
- Займите исходное положение стоя.
- Ноги расставьте на ширине плеч, а руки по бокам.
- Правую ногу поставьте шире вбок.
- Согните правую ногу и присядьте.
- Левая должна оставаться вытянутой.
- Смените ноги и вернитесь в исходное положение.
Напомним,