Как избавиться от ушек на бедрах: ТОП-4 эффективных упражнения

17 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как избавиться от ушек на бедрах: ТОП-4 эффективных упражнения
Как избавиться от ушек на бедрах: ТОП-4 эффективных упражнения
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"Ушки" на бедрах - весьма распространенная проблема, с которой сталкивается практически каждая девушка.

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Обычно скопление жировых отложений именно в этой зоне связано с неправильным образом жизни, плохими привычками, отсутствием физических нагрузок и генетической предрасположенностью. Однако исправить эту проблему вполне реально. Нужно только заняться активно спортом и уделять ему до 20 минут в день. 

Подъем ног

  1. Лягте на правый бок.
  2. Проверьте, что ваши ноги и голова расположены в одной плоскости. 
  3. Положите руки перед собой.
  4. Далее согните левую ногу в колене впереди правой.
  5. Последнюю нужно оставить прямой.
  6. Затем поднимите правую ногу вверх, а затем опустите ее обратно без прикосновения к полу. 
  7. Аналогично повторите и с противоположной ногой. 
  8. Выполняйте упражнение 15 раз по 2 подхода. 

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Приседание 

  1. Займите исходное положение стоя. Ноги при этом должны быть широко разведены. 
  2. Опуститесь максимально низко. Ноги должны разводиться в стороны. 
  3. Важно: ваши колени не должны выходить за лодыжки.  
  4. Не выполняйте упражнение быстро - прокачайте ваши мышцы.  
  5. Выполняйте его 20 раз. 

Приседание с ходьбой

  1. Встаньте ровно. Ноги поставьте шире плеч.
  2. Опустись в присед.
  3. В этом положении сделайте 10 шагов вправо. 
  4. Затем встаньте, присядьте и пройдите 10 шагов влево.
  5. Повторяйте упражнение в течение 5 минут. 

Боковой выпад 

  1. Займите исходное положение стоя.
  2. Ноги расставьте на ширине плеч, а руки по бокам. 
  3. Правую ногу поставьте шире вбок. 
  4. Согните правую ногу и присядьте. 
  5. Левая должна оставаться вытянутой. 
  6. Смените ноги и вернитесь в исходное положение. 

Напомним, 

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