Дмитрий Соловьев: Театр для актера – это как спортзал для спортсмена

Дмитрий Соловьев: Театр для актера – это как спортзал для спортсмена

27 марта отмечается Всемирный день театра.

Дмитрий Соловьев – актер, который успешно совмещает игру на сцене и съемки в кино. В сериале «Деффективы» на канале НЛО TV он играет роль гопника Тайсона. А в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра у него масса самых разнообразных ролей. Дмитрий Соловьев рассказал о самом сложном для него спектакле, первой роли и раздевании на сцене.

Дима, что для тебя театр?

Театр – актуальное воплощение жизни под разными углами. Театр – место, где задаются вопросы. Здесь каждый может придумать или додумать свой ответ.

Ты помнишь момент, когда решил стать актером?

Я с детства хотел стать актером. Для меня не было преград в освоении профессии. Точнее, они были, но я не останавливался и не отчаивался. Я не поступил в театральный институт им. Карпенко-Карого, чему безумно рад. Поступил в университет культуры и искусств. Успешно его окончил и сейчас работаю в лучшем театре Украины – Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Какой была твоя первая роль?

Первая роль была еще в школе. Рыжий-конопатый, убил дедушку лопатой. Вряд ли, я могу сейчас покопаться в тонкостях воплощения этой роли.

Какая твоя любимая роль?

Может это прозвучит несколько пафосно, но для меня все роли любимые. Потому как у меня нет нелюбимых спектаклей. Да и все мои роли разные. Какие-то даются легче, какие-то – сложнее. Но удовольствие приносят все.

Какую роль юмор играет в твоей актерской карьере?

Очень важную роль! Комедия – определенно моя сильная сторона. Это жанр, в котором я купаюсь! Скажем так, – это, наверное, природные данные. Поэтому работа в комедии для меня всегда огромная радость.

Какие из постановок были для тебя самыми экстремальными?

Мой самый сложный и опасный спектакль сейчас – это премьера «Viño» в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. На каждый спектакль необходимо выходить физически подготовленным. На актерах большая ответственность. В спектакле много поддержек, физических нагрузок, и много воды на сцене! Поскользнуться и упасть очень легко, поэтому, нужно быть всегда на чеку. И с умом подходить к каждому движению. Да, спектакль без слов. Жанр – физический театр. К слову, всех приглашаю – этот спектакль обязательно нужно посмотреть.

Тебе часто приходится раздеваться для постановок, пусть не полностью, но есть достаточно пикантные роли. Легко на это идешь?

Да, у меня есть несколько спектаклей с оголениями. Я очень спокойно на это соглашаюсь, когда это действительно оправдано.

Есть что-то, что бы ты не стал делать на сцене? Не то, что «за гранью», а более-менее адекватные вещи, которые требует сценарий?

Наверное нет. В театре важно доверять режиссеру. Театр может и должен быть разным! Поэтому каждый определят для себя свое «за гранью».

Говорят, что за кулисами театра всегда царят интриги. Так ли это и, тяжело ли работать в таких условиях?

Если я отвечу на этот вопрос, то и сам стану интриганом! В театре главное – работать, а не разводить интриги.

Выбирая между кино и театром, что ты выберешь?

Определенно театр. Мне кажется, в театре работают люди, которые действительно его любят. Чего уж там скрывать – театр особо денег не приносит. Но приносит настоящий кайф. Ведь создавая хороший театр, мы поднимаем культурный уровень нашей страны. Кино я тоже люблю. Особенно хорошее кино, правильнее сказать – логично кино. В кино актеры зарабатывают. При желании, театр и кино легко совмещаются. Практика это доказывает.

Театральный бекграунд помогает лучше выглядеть в кадре или наоборот мешает?

Театр для актера – это как спортзал для спортсмена. Здесь мы живем, учимся, играем, тренируемся, растем, выступаем на соревнованиях, побеждаем.

Какую роль ты мечтаешь сыграть на театральной сцене?

Нет конкретной роли мечты. Думаю, она еще появится. Есть спектакли, в которых я хочу сыграть. Но пока не буду «сдавать» себя. Актеры, играющие роли в этом спектаклях, прекрасны.

Как ты считаешь, хорошие актерские навыки есть у каждого, и их нужно просто уметь развить? Или это талант, которого может и не быть?

Я не педагог, чтобы определять талант человека. Кому-то нравится, кому-то – меньше. Кому-то легче даётся, скажем, быть раскрепощенным, а кому-то нужно больше времени, чтоб открыться. Определённо нужно над собой много работать, чтобы достичь успеха. В этом деле главное – желание и труд.

У тебя были ситуации, когда профессиональные актерские навыки выручали тебя в реальной жизни?

Были такие случаи, и даже очень экстремальные. Однажды у меня случился конфликт с группой людей турецкой национальности (я не расист, скажу сразу). Моя целостность и здоровье были под угрозой. Поэтому мне пришлось представиться работником СБУ, чтобы разрешить конфликт и разойтись мирно. Слава Богу, прокатило.

Почему, на твой взгляд, сегодня так популярны различные актерские школы? Все хотят стать актерами или попросту уметь иногда «играть» в жизни?

Наверное потому, что сейчас в телевизор попасть стало легче. Часто в кино и сериалах используют типаж. Поэтому достаточно иметь базовые навыки и немножко таланта. Актерские школы могут этому научить. Но не все и не всех.

Кому ты больше всего благодарен за успех в профессии?

Я благодарен своим родителям, педагогам, театру, режиссерам, жене, всем людям, которые дают мне опыт в этой прекрасной профессии!