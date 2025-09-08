Олександр Рудинський розповів, що робить перед виходом на сцену

8 вересня 2025 16:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Олександр Рудинський розповів, що робить перед виходом на сцену
Актор Олександр Рудинський
Пресслужба Нового каналу

Зірка українських кіно та серіалів Олександр Рудинський розповів, що робить перед виходом на сцену.

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Коли сидиш у залі, за лічені хвилини до початку вистави завжди відчувається приємне напруження та бажання швидше побачити дійство. В цей час актори за лаштунками вгамовують хвилювання та налаштовуються здивувати глядача. 

А що саме роблять? За скільки часу приїздять у театр і про що думають? Секретами поділився Олександр Рудинський.

Ризик професії актора в тому, що неважливо – дивиться на тебе 800 людей на великій сцені чи 170 на камерній, ти не маєш права на помилку, – розповідає актор у YouTube-проекті «Пряма Червона». – Тож бажано приїжджати щонайменше за дві години до вистави, аби підготуватися, зробити технічний прогін, розігріти голос, тіло. Також все залежить від вистави. Інколи в нас є гримери, а інколи потрібно гримуватися самим. На «Калігулі», наприклад, я зазвичай сам маю нанести собі тон, підвести очі, підмалювати зморшки.

Актор Олександр Рудинський / Пресслужба Нового каналу

Окрім фізичної розминки тіла та голосу й підготовки образу візуально потрібно ще й налаштуватися морально. Тут часто допомагає музика.

Плейлист завжди залежить від настрою. Інколи треба себе збадьорити й увімкнути Rammstein, – ділиться Олександр. – Саме перед «Калігулою» часто вмикаю композитора Арманда Амара. Я його дуже люблю слухати. Взагалі мій улюблений гурт – The Blaze. Інколи слухаю їх. А інколи – просто музику з вистави.

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
Буває, що на виступи в театр Сашко Рудинський приїжджає після знімального дня. Тоді налаштуватися та відпрацювати особливо складно. 

У мене навіть був такий випадок, коли не міг згадати, як провів виставу, бо працював на інстинктах, – ділиться актор. – Звісно, я не люблю такого. Але, буває, ставлять багато знімальних днів на місяць через чіткі дедлайни, тому не маю іншого вибору.

Актор Олександр Рудинський / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

театр новини особисте життя зірок Новий канал Олександр Рудинський

Матеріали на тему

Сергій Лазановський став бібліотекарем, що танцює у новому кліпі «Не плач красива»
Меломан

Сергій Лазановський став бібліотекарем, що танцює у новому кліпі «Не плач красива»
Коп з минулого: ICTV2 оголосив дату прем’єри 5-го сезону детективу
Анонси на ТВ

Коп з минулого: ICTV2 оголосив дату прем’єри 5-го сезону детективу
Назар Задніпровський став батьком трьох доньок
Новини

Назар Задніпровський став батьком трьох доньок
МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025
Телешоу

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025
Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»

Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»
Справа НБР: ICTV2 завершив зйомки серіалу із Сергієм Стрельніковим у головній ролі

Справа НБР: ICTV2 завершив зйомки серіалу із Сергієм Стрельніковим у головній ролі

Популярне відео

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025
Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»

Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»
Хто знає 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 02.09.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 02.09.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK