Олексій Гнатковський розповів про щорічну традицію рідного театру

2 серпня 2024 15:29 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Олексій Гнатковський розповів про щорічну традицію рідного театру
Актор Олексій Гнатковський
Пресслужба Нового каналу

Учасник одразу двох осінніх премʼєр Нового каналу – «Хто зверху?» і «єПитання» Олексій Гнатковський розповів про небанальні вистави.

Читайте такожФіма Константиновський розповів про стосунки з коханою дівчиною
Кожен актор має у творчому доробку роботу, яку вважає знаковою. Заслужений артист України Олексій Гнатковський здобув шалену популярність саме після дебюту у фільмі «Довбуш». Його відзначили нагородами «Чорний лотос» за вражаючу головну роль та «Золотий ліфон», який вручають найсексуальнішим українським митцям. Однак ще до виходу історичної стрічки він був добре відомий у рідному Івано-Франківському драмтеатрі, де служить з 18 років. У його репертуарі безліч різнопланових робіт, але найяскравіша повʼязана з вершинами. 

За лаштунками зйомок шоу «єПитання», яке 26 серпня о 20:00 стартує на Новому каналі, Олексій розповів про найвисокогірнішу виставу. 

У нас із акторами Франківського драмтеатру є традиція. Щороку на День Незалежності ми граємо перформативну (незвичайну, в форматі живого експерименту, – прим. ред.) виставу на горі Піп Іван Чорногорський. І це дуже круто! Словами не передати емоції, які переповнюють у ті миті, – ділиться Олексій Гнатковський.

Олексій Гнатковський розповів про щорічну традицію рідного театру / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожКохання на виживання 5 сезон: нова ведуча та психологічні випробовування у Карпатах
Піп Іван – одна з найвищих вершин Карпат, висота якої сягає 2028 м. Починаючи з 2020 року актори підіймаються, аби влаштувати театральне дійство серед гір. І щоразу підкорюють новою виставою.   

Сходження на гору непросте. Тому приходять лише ті глядачі, які дуже хочуть побачити. Це унікальна вистава, – каже актор. – Ми граємо не лише для присутніх на горі, а насамперед для Бога і всієї України. Коли я виступаю на Попівані (ще одна назва гори Піп Іван, – прим. ред.), то відчуття, наче моїм глядачем є сам Всевишній. Тож для мене, як і для кожного задіяного в цьому актора, це дуже велика відповідальність. Та й нащо взагалі робити щось, якщо ставитися до цього недбало?

Олексій Гнатковський розповів про щорічну традицію рідного театру / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Хто зверху театр новини особисте життя зірок Новий канал єПитання Олексій Гнатковський

Матеріали на тему

Богдан Шелудяк розповів, як сестра врятувала йому життя
Новини

Богдан Шелудяк розповів, як сестра врятувала йому життя
Ключі від правди: «1+1 Україна» знімає новий детективний серіал з Антоніною Хижняк у головній ролі
Анонси на ТВ

Ключі від правди: «1+1 Україна» знімає новий детективний серіал з Антоніною Хижняк у головній ролі
Надія Матвєєва звертає увагу на важливість розвитку емоційного інтелекту
Корисні поради

Надія Матвєєва звертає увагу на важливість розвитку емоційного інтелекту
Фіма Константиновський розповів про стосунки з коханою дівчиною
Новини

Фіма Константиновський розповів про стосунки з коханою дівчиною
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Сумочка чи рюкзак? Ось у чому питання!

Сумочка чи рюкзак? Ось у чому питання!
На Netflix вийшов серіал з українським актором Олександром Рудинським

На Netflix вийшов серіал з українським актором Олександром Рудинським
«Неймовірні дуети»: стало відомо, хто став фінальним наставником шоу

«Неймовірні дуети»: стало відомо, хто став фінальним наставником шоу
Олександр Рудинський зіграв в історичній драмі «Декамерон» для Netflix

Олександр Рудинський зіграв в історичній драмі «Декамерон» для Netflix

Популярне відео

«VIP Тернопіль» та ВІА «Кіп'яток» випустили жартівливу пісню «Смайлик Какаха»

«VIP Тернопіль» та ВІА «Кіп'яток» випустили жартівливу пісню «Смайлик Какаха»
Дарʼя Легейда: «Завжди знайдеться людина, яка в тебе буде кидати каміння»

Дарʼя Легейда: «Завжди знайдеться людина, яка в тебе буде кидати каміння»
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 22.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 22.06.2024)
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK