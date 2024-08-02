Учасник одразу двох осінніх премʼєр Нового каналу – «Хто зверху?» і «єПитання» Олексій Гнатковський розповів про небанальні вистави.

Кожен актор має у творчому доробку роботу, яку вважає знаковою. Заслужений артист України Олексій Гнатковський здобув шалену популярність саме після дебюту у фільмі «Довбуш». Його відзначили нагородами «Чорний лотос» за вражаючу головну роль та «Золотий ліфон», який вручають найсексуальнішим українським митцям. Однак ще до виходу історичної стрічки він був добре відомий у рідному Івано-Франківському драмтеатрі, де служить з 18 років. У його репертуарі безліч різнопланових робіт, але найяскравіша повʼязана з вершинами.

За лаштунками зйомок шоу «єПитання», яке 26 серпня о 20:00 стартує на Новому каналі, Олексій розповів про найвисокогірнішу виставу.

У нас із акторами Франківського драмтеатру є традиція. Щороку на День Незалежності ми граємо перформативну (незвичайну, в форматі живого експерименту, – прим. ред.) виставу на горі Піп Іван Чорногорський. І це дуже круто! Словами не передати емоції, які переповнюють у ті миті, – ділиться Олексій Гнатковський.

Олексій Гнатковський розповів про щорічну традицію рідного театру / Пресслужба Нового каналу

Піп Іван – одна з найвищих вершин Карпат, висота якої сягає 2028 м. Починаючи з 2020 року актори підіймаються, аби влаштувати театральне дійство серед гір. І щоразу підкорюють новою виставою.

Сходження на гору непросте. Тому приходять лише ті глядачі, які дуже хочуть побачити. Це унікальна вистава, – каже актор. – Ми граємо не лише для присутніх на горі, а насамперед для Бога і всієї України. Коли я виступаю на Попівані (ще одна назва гори Піп Іван, – прим. ред.), то відчуття, наче моїм глядачем є сам Всевишній. Тож для мене, як і для кожного задіяного в цьому актора, це дуже велика відповідальність. Та й нащо взагалі робити щось, якщо ставитися до цього недбало?

Олексій Гнатковський розповів про щорічну традицію рідного театру / Пресслужба Нового каналу

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