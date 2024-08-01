Фіма Константиновський розповів про стосунки з коханою дівчиною

1 серпня 2024 14:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Фіма Константиновський розповів про стосунки з коханою дівчиною
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

Зірка квіз-шоу «Поле» Фіма Константиновський обміркував, чому раніше був не настільки романтичним.

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Ідеальний вікенд для Фіми Константиновського – це вдома з коханою Лізою. Пара познайомилася через Tinder, у перші місяці стосунків зʼїхалася і разом уже понад рік! 

Ведучий шоу Нового каналу «Поле» відверто розповідав: обраниця підкорила його цілеспрямованістю й поглядами на життя. А ще в цих стосунках Фіма став справжнім романтиком! Хоча до зустрічі з Лізою він і подумати не міг, що колись буде таким. 

Мені здається, що в моєму житті треба трохи більше друзів, ніж у житті інших чоловіків. Наприклад, для мене нормальною практикою є те, коли я домовляюся про зустріч на кожні вихідні. І тому замислився, що інколи дівчині може не вистачати уваги, романтики та часу вдвох, – каже Фіма. – Ще у стосунках з колишньою дружиною Владою ми завжди проводили час зі спільними друзями. І хоч ніколи не було розмов з колишньою на цю тему, але це могло стати проблемою, через яку наші стосунки ніби потонули.

Фіма Константиновський з дівчиною / Пресслужба Нового каналу

У Фіми є близькі друзі, з якими він спілкується вже щонайменше 15 років. І всі вони родом з Дніпра – рідного міста ведучого. 

З часом ми переїхали до Києва та продовжили спілкування тут. Протягом восьми років зустрічалися з друзями тричі на тиждень, і це було нормально. Ще до повномасштабного вторгнення ночували одне в одного й проводили дуже багато часу разом, – пригадує ведучий. – Може, я засидівся в Дніпрі ще 2022 року та провтикав зміни, які сталися з друзями в Києві. Бо після повернення до столиці почав писати їм, як раніше: «Ну що, коли побачимось? Давайте у вівторок чи в четвер». А вже все. Думаю, за той час кожен з нас подорослішав. Та й війна вплинула на всіх по-різному.

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Ще на початку стосунків з Лізою зірка «Поля» представив її своєму оточенню.

Вони всі подружилися, Лізі комфортно, тому все добре. Але це ж не її друзі, то буває трохи складно. Мені хочеться бачитися з ними частіше, а для неї це занадто. Інколи пропоную: «Можна зустрітися з усіма цими вихідними». На що Ліза відповідає: «То ми ж бачились нещодавно». І я можу її зрозуміти. Але в моєму житті друзі займають справді важливе місце. А ще до Лізи я не думав, що буду таким романтичним. Думаю, вона змінила мене в плані стосунків. Мені здається, я став добрішим, ніжнішим. Ліза – моя людина, і я дуже вдячний долі, що ми зустрілися, – зазначає Фіма.

Нагадаємо, 

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