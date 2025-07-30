Зірка серіалу «Голова» Євген Лісничий розповів, чому не грає в театрі

Актор, який виконує головні ролі в серіалах «Голова» та «Сім’я по неділях» Євген Лісничий розповів, чим заміняє вистави.

Якщо запитаєте актора, що він обере – театр чи кіно, то ніколи не отримаєте чіткої відповіді. Вони кажуть, що обрати неможливо, адже кожна з цих сфер дарує абсолютно різні й дуже потрібні емоції. Але є також актори, які присвячують себе лише одній галузі – або тільки знімаються, або виключно грають на сцені. До таких належить зірка серіалів Нового каналу «Голова» та «Сім’я по неділях» Євген Лісничий.

Він не служить у театрі, але багато знімається в кіно й серіалах і займається дубляжем та озвучкою. Хоча каже, що вистав не вистачає.

Це питання, над яким я думаю щороку. Воно завжди в підвішеному стані. Коли замислююся над цим, щоразу ловлю себе на думці, що просто не встигатиму: або підведу театр, або не зможу добре знятися чи якісно продублювати. А наразі у мене в пріоритеті розвиток в цьому руслі, – ділиться Женя Лісничий. – Хоча театр – це справді дуже важливо. Особливо відчувається, коли я приїжджаю на знімальний майданчик, і тут усі актори служать у театрі. Тоді я думаю: «І як вони це поєднують?» Саша Рудинський, наприклад, ще й встигає зніматися за кордоном. Чесно? Я просто не розумію, як у мій графік вписати вистави. Але, звісно, хотів би цього.

Актор Євген Лісничий / Пресслужба Нового каналу

Кажуть, що для актора театр – це постійні тренування власних навичок і крутий інструмент тримати себе в тонусі фізично та професійно. Лісничий намагається компенсувати ці навантаження самотужки вдома.

Я роблю спеціальні вправи для голосу та мовного апарату. Якщо довго цим не займатися, то біля мікрофону потім починаєш страждати: стаєш менш витривалим та працюєш повільно, – розповідає Женя. – Акторські вправи роблю просто на майданчику. Іноді такі різнопланові ролі трапляються, що сприймаєш їх, як тренаж.

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