Виктор Павлик довел нынешнюю жену до слез: женщина заговорила о расставании

Страсти в семье Виктора Павлика накаляются.

Семья Виктора Павлика сейчас переживет напряженный период. Причина тому – разногласия нынешней жены певца Екатерины Репяховой с его бывшей женой – Лорой Созаевой.

Несколько дней назад Екатерина подала на Созоеву судебный иск. Девушка намерена отсудить у бывшей жены Павлика моральную компенсацию за систематические публичные оскорбления.

Но в борьбе за справедливость Репяхова столкнулась с первыми неудачами. Суд отклонил заявление, ведь оказалось, что женщина неправильно оформила документы.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / instagram.com/viktorpavlik

Более того, сам Павлик не поддержал супругу в ее намерениях. О своем отношении к этой истории певец рассказал в программе «Зірковий шлях» на канале «Укриана».

У мене немає на цю тему коментарів зовсім. Я вважаю, що все-таки все мало бути спокійно, тихо. Я думаю, що так і буде, тому що найголовніше – це здоров’я. І на нервах ніколи ніхто не перемагав. Я не читаю фактично те, що викладає Катя. У неї щодня дуже багато сторіс. Я до цього, по великому рахунку, не те, що не причетний, Катя мене не питає, як що робити. Це було її рішення, звичайно. І вона відстоює свою позицію, свою честь і гідність. Я кажу, я не дуже в цьому розбираюся, тобто не знаю на якій це все стадії. Але немає диму без вогню, – прокомментировал ситуацию Виктор.

С подобным поступком мужа Репяхова не смогла смириться. Вчера она записала в сториз видео, заявив, что сильно обижена на Виктора. Более того, женщина со слезами на глазах намекнула на их возможном расставании.

Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем вместе. Я одна в этой войне, – подписала сториз Репяхова.

Блогер Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

Напомним,