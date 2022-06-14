Геннадій Попенко прокоментував ставлення дружини щодо його служби в ЗСУ

Актор Геннадій Попенко зізнався, як дружина відреагувала на його рішення вступити до ЗСУ.

Зірка українського кіно та телебачення Геннадій Попенко зізнається – війна майже не змінила його, лише ще більше підтвердила, що поняття «дружби» з північно-східними сусідами бути не може.

В цьому актор вкотре переконався особисто.

Коли теща дзвінком підірвала нас із ліжка новиною про війну, ми миттєво зібралися і поїхали у західному напрямку. Трохи повернули на північ, щоб заїхати до тещі й тестя та спробувати забрати їх із собою. Але довго думали і так опинилися в окупації, – згадує актор серіалу «Виклик» каналу «Україна» Геннадій Попенко.

Актор Геннадій Попенко / пресс-служба канала Украина

Окупація, яка тривала до 1 квітня, довела телезірці всі цінності миру, вартість простих, ба навіть банальних побутових процесів, звичаїв. Тож звільнившись, Геннадій Попенко став активно допомагати своїй громаді, волонтерити, а коли гуманітарні питання було більшою мірою закриті – склав присягу. Проте, як виявилося, дружина Попенка сприйняла таке рішення чоловіка не так позитивно, як він на те сподівався.

Це болісне питання. Дружина прийняла моє рішення. Але вона категорично проти. Вважає, що у мирній версії себе я зроблю більше корисних справ для країни. Крім зайнятості у волонтерському штабі, ми зараз допомагаємо у відновленні житлового фонду району. Є проєкт із відродження музею. Пишеться сценарій художнього фільму про Іванків. А тут ще армія, – зізнається актор. – Тому знайшли компроміс – місцева рота охорони, локальний підрозділ ЗСУ.

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