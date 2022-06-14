Наталія Фаліон розповіла про свою рідню у росії: Вони на своїй хвилі, у своєму вигаданому світі

14 июня 2022 15:22 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Наталія Фаліон розповіла про свою рідню у росії: Вони на своїй хвилі, у своєму вигаданому світі
Співачка Наталія Фаліон
instagram.com/nataliafalion

Солістка ансамблю «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон розповіла, чи планує спілкуватися з родичами з росії після закінчення війни.

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Співачка Наталія Фаліон в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», яка зараз виходить в ефірі «Індиго TV», зізналася, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, перестала спілкуватися з рідними з країни-агресора.

Я зараз не можу дивитись російські серіали, програми. Це ненавість у середині і біль. Як могла переродитися нація, дозволити себе так зазомбувати, щоб прийти на чужу землю вбивати, руйнувати і виправдовувати це. Якась сатанинська афера. Всі почали співати під одну дудку. Кожна нація заслуговує на свого лідера. Не було б такого народу, не було б такого путіна. Але за все треба відповісти, і цей час прийде і для росії. З рідними з росії не спілкуюсь. Вони пишуть, щоб я берегла себе, але я навіть не відповідаю. Я не хочу цього діалогу. Ми різні і ніколи не будемо один одного розуміти. Я намагалася пояснювати, коли Крим росія забрала, але те дарма, тільки сама себе засмучую. Вони на своїй хвилі, у своєму вигаданому світі, у яких свої вороги і нехай з тим живуть, – говорить співачка.

Співачка Наталія Фаліон / instagram.com/nataliafalion

Артистка не має бажання повертати спілкування з родичами з росії після закінчення війни.

Треба багато років. Хіба можна забути та пробачити?! Я вважаю, що всі винні, адже якби була розумна нація, країна, такого ніколи б не було. Для мене росії вже не існує, – поділилася артистка.

Нагадаємо,

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