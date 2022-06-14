Наталія Фаліон розповіла про свою рідню у росії: Вони на своїй хвилі, у своєму вигаданому світі Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Співачка Наталія Фаліон instagram.com/nataliafalion

Солістка ансамблю «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон розповіла, чи планує спілкуватися з родичами з росії після закінчення війни.