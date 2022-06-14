Топ історичних книг, які варто прочитати: підбірка ведучого ICTV Вадима Карп’яка

Эксклюзив 14 июня 2022 10:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Топ історичних книг, які варто прочитати: підбірка ведучого ICTV Вадима Карп’яка
Ведучий ICTV Вадим Карп’як
Пресслужба каналу ICTV

Ведучий ICTV та член журі конкурсу «Книга року BBC» Вадим Карп’як назвав книги, які допоможуть ліпше розібратися у передумовах, причинах і наслідках війни росії проти України.

Читайте такжеТОП-3 книги о необычной любви: выбор актрисы Дарьи Мельник
З початку повномасштабного вторгнення росії на територію нашої країни історична література стала мейнстрімом у хорошому сенсі. Адже у ритмі цих подій виникає бажання розібратися у всіх аспектах історичного часу, в якому ми живемо і що передувало цим подіям. Хтось зараз навіть повертається до уроків історії у Zoom (що дуже круто!), а хтось – звертається до літератури. Головний політичний журналіст країни Вадим Карп’як поділився підбіркою книг, які допоможуть краще зрозуміти події минулого, а через них – і наше сьогодення.

«Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності» Сергія Плохія

Книга добре читається і детально пояснює причини того, що зараз відбувається. Адже професор кафедри української історії в Гарвардському університеті цікаво й доступно розповідає про історію нашої держави від часів Геродота до сьогодення. Автор писав її як історію України для Західного світу, щоб пояснити людям що таке Україна.

«День гніву» Юрія Косача

Геніальний український історичний романіст з дуже складною долею. Небіж Лесі Українки. Його твір змальовує у модерній інтерпретації вибух всенародного визвольного постання під проводом Богдана Хмельницького. А що найцікавіше: Українська національна революція 17 століття віддзерзалює паралелі з Революції Гідності 21 століття.

«Тема для медитації» Леоніда Кононовича

Посткатастрофна проза. Історія хвороби й одужання українця, що змушений воювати на Балканах. Розслідування жахливих зрад і помст у рідному селі часів Голодомору. Роман затягує і не відпускає.

«Планета Полин» Оксани Забужко

Збірка есеїв описує «портрети» постатей і подій, які авторка вважає культурно знаковими для сьогоднішньої епохи кризи гуманізму. Особливо класно письменниця змальовує образи, створюючи відчуття, ніби ти теж знаходишся поруч з героями. Ніби стоїш біля Йосипа Бродського десь у нью-йоркській курилці, підслуховуєш розмову і навіть чуєш запах диму. Сама Оксана Забужко готує до того, що від несподіваних поворотів так забиватиме дух, що ви муситиме відкласти книжку і від хвилювання трохи пройтися, щоб "упакувати" в голові щойно прочитане.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

ICTV книги Вадим Карпьяк ексклюзив книжки що почитати Вадим Карп як

Материалы по теме

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн
Сериалы

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн
Андрій Бєдняков – про перехід на українську мову: Кнопка "відписатися" – перед вашими очима
Новости

Андрій Бєдняков – про перехід на українську мову: Кнопка "відписатися" – перед вашими очимаЭксклюзив
ТОП літніх книг, які має прочитати кожен
Книжные обзоры

ТОП літніх книг, які має прочитати коженРеклама
Леся Нікітюк зізналася, що під час війни дарують їй діти
Новости

Леся Нікітюк зізналася, що під час війни дарують їй дітиЭксклюзив
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

ТОП літніх книг, які має прочитати кожен

ТОП літніх книг, які має прочитати кожен
В Одесі від обстрілів російських окупантів рятують диких звірів – фото

В Одесі від обстрілів російських окупантів рятують диких звірів – фото
Відомий бізнесмен дав пораду тим, хто на війні втратив усе

Відомий бізнесмен дав пораду тим, хто на війні втратив усе
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Популярное видео

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Оксана з Лисичанська про те, як підірвалася на міні (ефір від 07.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Оксана з Лисичанська про те, як підірвалася на міні (ефір від 07.06.2022)
Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)

Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK