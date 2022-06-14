Топ історичних книг, які варто прочитати: підбірка ведучого ICTV Вадима Карп’яка

Ведучий ICTV та член журі конкурсу «Книга року BBC» Вадим Карп’як назвав книги, які допоможуть ліпше розібратися у передумовах, причинах і наслідках війни росії проти України.

«Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності» Сергія Плохія

З початку повномасштабного вторгнення росії на територію нашої країни історична література стала мейнстрімом у хорошому сенсі. Адже у ритмі цих подій виникає бажання розібратися у всіх аспектах історичного часу, в якому ми живемо і що передувало цим подіям. Хтось зараз навіть повертається до уроків історії у Zoom (що дуже круто!), а хтось – звертається до літератури. Головний політичний журналіст країни Вадим Карп’як поділився підбіркою книг, які допоможуть краще зрозуміти події минулого, а через них – і наше сьогодення.

Книга добре читається і детально пояснює причини того, що зараз відбувається. Адже професор кафедри української історії в Гарвардському університеті цікаво й доступно розповідає про історію нашої держави від часів Геродота до сьогодення. Автор писав її як історію України для Західного світу, щоб пояснити людям що таке Україна.

«День гніву» Юрія Косача

Геніальний український історичний романіст з дуже складною долею. Небіж Лесі Українки. Його твір змальовує у модерній інтерпретації вибух всенародного визвольного постання під проводом Богдана Хмельницького. А що найцікавіше: Українська національна революція 17 століття віддзерзалює паралелі з Революції Гідності 21 століття.

«Тема для медитації» Леоніда Кононовича

Посткатастрофна проза. Історія хвороби й одужання українця, що змушений воювати на Балканах. Розслідування жахливих зрад і помст у рідному селі часів Голодомору. Роман затягує і не відпускає.

«Планета Полин» Оксани Забужко

Збірка есеїв описує «портрети» постатей і подій, які авторка вважає культурно знаковими для сьогоднішньої епохи кризи гуманізму. Особливо класно письменниця змальовує образи, створюючи відчуття, ніби ти теж знаходишся поруч з героями. Ніби стоїш біля Йосипа Бродського десь у нью-йоркській курилці, підслуховуєш розмову і навіть чуєш запах диму. Сама Оксана Забужко готує до того, що від несподіваних поворотів так забиватиме дух, що ви муситиме відкласти книжку і від хвилювання трохи пройтися, щоб "упакувати" в голові щойно прочитане.