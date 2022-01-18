ТОП-3 книги о необычной любви: выбор актрисы Дарьи Мельник
Часто в начале года принято ставить себе цели. Одной из них, по традиции, является «книжный челлендж».
Так, для любителей книг с глубиной и смыслом, но все же – о любви, актриса сериала «Швидка на НЛО TV собрала свой ТОП-3, и готова поделиться.
Я чаще всего выбираю книги по рекомендации, когда кто-то из друзей упоминает в разговоре. Или же специально сёрчу в поисковике. Также иногда встречаю упоминание произведений в киноразборах на ютубе. Кстати, о книгах, которые с первых страниц не цепляют. Мне кажется, книги, которые не заходят сразу – не нужно читать. Кто бы что ни говорил, и даже пытался пристыдить. Можно попробовать в другой день-другое настроение, но мне кажется, что не нужно садиться за одну книгу больше двух раз за короткий промежуток времени. А теперь, приступим к моему на сегодняшний день списку из трёх книг, которые о любви и больше
«Повелитель мух», Уильяма Голдинга
Это антиутопия о хрупкости мира от нобелевского лауреата по литературе. История о том, как после крушения самолёта на необитаемом острове в живы остаются только дети. Среди них находятся лидеры – Ральф и Джек, которые воплощают рациональное и иррациональное начало. В таких сложных и непонятных условиях дети строят взрослое общество, заигрывают с жестокостью и милосердием. И в итоге читатель понимает, что смелость, любовь и доверие всё-таки спасут мир.
«Бойня номер пять», Курта Воннегута
Автобиографический роман Воннегута о бомбардировке Дрездена во время Второй мировой войны. Однозначно, эта книга – о любви. Но о любви не к человеку, а к жизни.
Надежда на то, что мы способны пережить самые страшные страницы истории. В этом и заключается настоящая любовь. Любовь к жизни со всеми её перипетиями и ужасами.
«Американские боги», Нила Геймана
Произведение, способное вернуть веру и объяснить ее суть и важность в столь темные времена, когда кажется, что технологии и интернет заняли все пространство вокруг нас. Очень приятно погрузиться в мир, где настоящие боги (сарказм) имеют вес и способны вернуть нашу веру в них.