Философия, романы, поэзия: ТОП-5 любимых книг экс-солистки "НеАнгелов"

Сольная певица VICTORIA рассказала о любимых книгах.

Без преувеличения можно констатировать: читать книги и быть образованными сегодня в моде. Литературные новинки или классика – неважно. Так же, как неважно, бумажная книга или электронная. Ведь мысли писателей становятся источником вдохновения для многих творческих людей. Так, экс-солистка группы «НеАнгелы», сольная певица VICTORIA за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) поделилась ТОП-5 любимых книг.

1. «Ловец в жизни» – роман американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера, 1951 год

– Нестареющая классика, – говорит певица. – Я обожаю книги со смыслом.

2. «Никогда не сдавайся», Уинстон Черчилль – сборник лучших высказываний политика, 2003 год

– Эту книгу должен прочесть каждый, кто хочет научиться достигать своих целей, – объясняет VICTORIA.

3. «Пятьдесят оттенков серого», Э. Джейм – эротический роман британской писательницы, 2011 год

– Красивая история о любви. Рекомендую всем прочесть, – говорит певица.

4. «Искусство медитации», Ошо – размышления индийского лидера

– Люблю философию. Автор рассказывает, как избегать страданий и развивать состояние счастья и покоя, – объясняет певица.

5. Стихи Лины Костенко

– Глубокая и очень чувственная поэзия, – рассказывает VICTORIA. – Открыла для себя творчество Лины Костенко много лет назад. Очень часто перечитываю и черпаю вдохновение.

Смотрите шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале.