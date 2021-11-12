Философия, романы, поэзия: ТОП-5 любимых книг экс-солистки "НеАнгелов"
Сольная певица VICTORIA рассказала о любимых книгах.
1. «Ловец в жизни» – роман американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера, 1951 год
– Нестареющая классика, – говорит певица. – Я обожаю книги со смыслом.
2. «Никогда не сдавайся», Уинстон Черчилль – сборник лучших высказываний политика, 2003 год
– Эту книгу должен прочесть каждый, кто хочет научиться достигать своих целей, – объясняет VICTORIA.
3. «Пятьдесят оттенков серого», Э. Джейм – эротический роман британской писательницы, 2011 год
– Красивая история о любви. Рекомендую всем прочесть, – говорит певица.
4. «Искусство медитации», Ошо – размышления индийского лидера
– Люблю философию. Автор рассказывает, как избегать страданий и развивать состояние счастья и покоя, – объясняет певица.
5. Стихи Лины Костенко
– Глубокая и очень чувственная поэзия, – рассказывает VICTORIA. – Открыла для себя творчество Лины Костенко много лет назад. Очень часто перечитываю и черпаю вдохновение.
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