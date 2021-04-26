10 книг, которые должна прочитать каждая девушка: подборка от замдиректора Школы леди Катерины Виноградовой
На прошлой неделе мир отмечал День книги. В честь этого заместительница директрисы Школы леди Катерина Виноградова поделилась подборкой произведений, которые должна прочитать каждая девушка.
Топ книг от Катерины Виноградовой. Среди них – романы, фэнтези, драмы, детективы, комедии и книги об искусстве.
«Театр», Сомерсет Моэм
– Увлекательнейший, ироничный театральный роман о том, как любимица всей Англии, актриса Джулия Лэмберт справляется с кризисом среднего возраста.
«Обещание на рассвете», Ромен Гари
– Одна из самых пронзительных и беспощадных книг, когда-либо написанных о материнской любви.
«Триумфальная арка», Эрих Мария Ремарк
– Прототипом главной героини Жоан является великая актриса Марлен Дитрих, которую Ремарк любил, и с которой «расправился» в этом романе.
– Очень светлая книга о жизни, одиночестве и любви в большом городе
«Большая маленькая ложь», Лиана Мориарти
– Стоит прочитать хотя бы для того, чтобы понять, что лучше – книга или нашумевший сериал, снятый по ее мотивам (улыбается).
«Vita Nostra», Марина и Сергей Дяченко
– Это произведение – идеальный выбор для тех, кто любит захватывающее фэнтези.
«Клуб бездомных мечтателей», Лиз Мюррей
– Автор книги Лиз Мюррей родилась в одном из бедных районов Нью-Йорка в семье наркомана и проститутки, несколько лет жила на улице, а сегодня – один из самых востребованных мотивационных ораторов. Ее книга – неиссякаемый источник вдохновения.
«Сантехник. Твое мое колено», Слава Сэ
– Легкое чтиво с хорошим юмором! В книге описывается мужской взгляд на отношения с женщинами. Есть над чем поразмыслить!
Кроме того, заместительница директрисы Школы леди Катерина Виноградова настоятельно рекомендует девушкам обратить внимание на книги об искусстве:
Начать стоит с произведений Мишеля Пастуро «Красный. История цвета» и Анастасии Постригай «Влюбиться в искусство. От Рембрандта до Энди Уорхола». Эти книги написаны легко и не пестрят заумными терминами (улыбается).