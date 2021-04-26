10 книг, которые должна прочитать каждая девушка: подборка от замдиректора Школы леди Катерины Виноградовой

На прошлой неделе мир отмечал День книги. В честь этого заместительница директрисы Школы леди Катерина Виноградова поделилась подборкой произведений, которые должна прочитать каждая девушка.

Говорят, люди перестают мыслить, когда перестают читать. Чтение учит нас глубже мыслить, тренирует внимание, наполняет память и дисциплинирует ум. Именно поэтому полюбить книги – это первый совет, который наставницы реалити «Від пацанки до панянки» дают ученицам Школы леди.

Топ книг от Катерины Виноградовой. Среди них – романы, фэнтези, драмы, детективы, комедии и книги об искусстве.

«Театр», Сомерсет Моэм

– Увлекательнейший, ироничный театральный роман о том, как любимица всей Англии, актриса Джулия Лэмберт справляется с кризисом среднего возраста.

«Обещание на рассвете», Ромен Гари

– Одна из самых пронзительных и беспощадных книг, когда-либо написанных о материнской любви.

«Триумфальная арка», Эрих Мария Ремарк

– Прототипом главной героини Жоан является великая актриса Марлен Дитрих, которую Ремарк любил, и с которой «расправился» в этом романе.

– Очень светлая книга о жизни, одиночестве и любви в большом городе

«Большая маленькая ложь», Лиана Мориарти

– Стоит прочитать хотя бы для того, чтобы понять, что лучше – книга или нашумевший сериал, снятый по ее мотивам (улыбается).

«Vita Nostra», Марина и Сергей Дяченко

– Это произведение – идеальный выбор для тех, кто любит захватывающее фэнтези.

«Клуб бездомных мечтателей», Лиз Мюррей

– Автор книги Лиз Мюррей родилась в одном из бедных районов Нью-Йорка в семье наркомана и проститутки, несколько лет жила на улице, а сегодня – один из самых востребованных мотивационных ораторов. Ее книга – неиссякаемый источник вдохновения.

«Сантехник. Твое мое колено», Слава Сэ

– Легкое чтиво с хорошим юмором! В книге описывается мужской взгляд на отношения с женщинами. Есть над чем поразмыслить!

Кроме того, заместительница директрисы Школы леди Катерина Виноградова настоятельно рекомендует девушкам обратить внимание на книги об искусстве:

Начать стоит с произведений Мишеля Пастуро «Красный. История цвета» и Анастасии Постригай «Влюбиться в искусство. От Рембрандта до Энди Уорхола». Эти книги написаны легко и не пестрят заумными терминами (улыбается).