Студенти із розбомбленого Маріуполя у Тернополі готують смаколики та збирають продуктові набори для ЗСУ
Ведучий Нового каналу Олександр Педан завітав до волонтерського штабу, який у Тернополі організували студенти Української академії лідерства.
У проекті «Знай своїх. Волонтери» ми говоримо про небайдужих українців в умовах війни, – каже Педан. – Маріуполь – місто-герой, яке піддалося нещадному знищенню з боку російської армії. Ми зустрілися зі студентами Української академії лідерства, які втратили свій університет, своє житло, але не втратили силу духу.
Героїнею випуску стала керівниця маріупольського осередку УАЛ (10-місячна освітня програма розвитку для випускників шкіл віком від 16 до 20 років – прим. ред.) Оксана.
Коли почалась війна, то ми всі разом: «Треба волонтерити!» – каже дівчина. – Навчалися складати рюкзаки, накладати турнікети, плести сітки. Далі почалась інформаційна війна. Більшість сітілайтів з корисною інформацією, що є у Тернополі, ми розробили разом з міською радою.
Окремий вид їхньої діяльності – сортування базових продуктових наборів для цивільних.
Наша ціль – два мільйони за тиждень. Зараз у середньому за день ми складаємо вручну 6400 наборів, – каже Оксана. – Представники обласної військової адміністрації попросили нас налагодити цей процес. Щодня приходять нові люди, які не зовсім розуміють, що робити. Тому в Центрі стабільно є координатори. Це студенти академії, які щодня організують процес, розповідають, що і як складати. Лінії конвеєру теж придумали студенти.
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