Студенти із розбомбленого Маріуполя у Тернополі готують смаколики та збирають продуктові набори для ЗСУ

14 июня 2022 15:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Студенти із розбомбленого Маріуполя у Тернополі готують смаколики та збирають продуктові набори для ЗСУ
Студенти із розбомбленого Маріуполя у Тернополі
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Нового каналу Олександр Педан завітав до волонтерського штабу, який у Тернополі організували студенти Української академії лідерства.

Читайте такжеWellboy розповів, як переховувався від обстрілів у барі
Соціальний проект ведучого Нового каналу та громадського діяча Олександра Педана «Знай своїх. Волонтери» набирає обертів! Четвертий випуск присвячений прогресивній молоді. Напередодні війни вони залишили рідний Маріуполь і створили волонтерський центр у Тернополі.

У проекті «Знай своїх. Волонтери» ми говоримо про небайдужих українців в умовах війни, – каже Педан. – Маріуполь – місто-герой, яке піддалося нещадному знищенню з боку російської армії. Ми зустрілися зі студентами Української академії лідерства, які втратили свій університет, своє житло, але не втратили силу духу.

Студенти із розбомбленого Маріуполя у Тернополі збирають продуктові набори для ЗСУ / Пресслужба Нового каналу

Героїнею випуску стала керівниця маріупольського осередку УАЛ (10-місячна освітня програма розвитку для випускників шкіл віком від 16 до 20 років – прим. ред.) Оксана.

Коли почалась війна, то ми всі разом: «Треба волонтерити!» – каже дівчина. – Навчалися складати рюкзаки, накладати турнікети, плести сітки. Далі почалась інформаційна війна. Більшість сітілайтів з корисною інформацією, що є у Тернополі, ми розробили разом з міською радою.

Студенти із розбомбленого Маріуполя у Тернополі готують смаколики для ЗСУ / Пресслужба Нового каналу

Читайте такжеСестра командуючого морпіхами "Волини" – про Азовсталь, погрози та полон: Втрачали свідомість, бо не було чого їсти
Фішка волонтерів з УАЛ – енергетичні батончики. Вони самостійно готують їх із сухофруктів та горіхів, пакують та відправляють на передову. Вже більше 700 корисних смаколиків студенти передали військовим.

Окремий вид їхньої діяльності – сортування базових продуктових наборів для цивільних.

Наша ціль – два мільйони за тиждень. Зараз у середньому за день ми складаємо вручну 6400 наборів, – каже Оксана. – Представники обласної військової адміністрації попросили нас налагодити цей процес. Щодня приходять нові люди, які не зовсім розуміють, що робити. Тому в Центрі стабільно є координатори. Це студенти академії, які щодня організують процес, розповідають, що і як складати. Лінії конвеєру теж придумали студенти.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

волонтер новини війна Новий канал Олександр Педан Маріуполь

Материалы по теме

Ганна Різатдінова розкрила таємницю особистого життя
Новости

Ганна Різатдінова розкрила таємницю особистого життя
Геннадій Попенко прокоментував ставлення дружини щодо його служби в ЗСУ
Новости

Геннадій Попенко прокоментував ставлення дружини щодо його служби в ЗСУ
Наталія Фаліон розповіла про свою рідню у росії: Вони на своїй хвилі, у своєму вигаданому світі
Новости

Наталія Фаліон розповіла про свою рідню у росії: Вони на своїй хвилі, у своєму вигаданому світі
ТОП історичних книг, які варто прочитати: підбірка ведучого ICTV Вадима Карп’яка
Книжные обзоры

ТОП історичних книг, які варто прочитати: підбірка ведучого ICTV Вадима Карп’якаЭксклюзив
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

В Одесі від обстрілів російських окупантів рятують диких звірів – фото

В Одесі від обстрілів російських окупантів рятують диких звірів – фото
ТОП літніх книг, які має прочитати кожен

ТОП літніх книг, які має прочитати кожен
Відомий бізнесмен дав пораду тим, хто на війні втратив усе

Відомий бізнесмен дав пораду тим, хто на війні втратив усе
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Популярное видео

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)
Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)

Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Оксана з Лисичанська про те, як підірвалася на міні (ефір від 07.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Оксана з Лисичанська про те, як підірвалася на міні (ефір від 07.06.2022)
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK