Студенти із розбомбленого Маріуполя у Тернополі готують смаколики та збирають продуктові набори для ЗСУ

Ведучий Нового каналу Олександр Педан завітав до волонтерського штабу, який у Тернополі організували студенти Української академії лідерства.

Соціальний проект ведучого Нового каналу та громадського діяча Олександра Педана «Знай своїх. Волонтери» набирає обертів! Четвертий випуск присвячений прогресивній молоді. Напередодні війни вони залишили рідний Маріуполь і створили волонтерський центр у Тернополі.

У проекті «Знай своїх. Волонтери» ми говоримо про небайдужих українців в умовах війни, – каже Педан. – Маріуполь – місто-герой, яке піддалося нещадному знищенню з боку російської армії. Ми зустрілися зі студентами Української академії лідерства, які втратили свій університет, своє житло, але не втратили силу духу.

Студенти із розбомбленого Маріуполя у Тернополі збирають продуктові набори для ЗСУ / Пресслужба Нового каналу

Героїнею випуску стала керівниця маріупольського осередку УАЛ (10-місячна освітня програма розвитку для випускників шкіл віком від 16 до 20 років – прим. ред.) Оксана.

Коли почалась війна, то ми всі разом: «Треба волонтерити!» – каже дівчина. – Навчалися складати рюкзаки, накладати турнікети, плести сітки. Далі почалась інформаційна війна. Більшість сітілайтів з корисною інформацією, що є у Тернополі, ми розробили разом з міською радою.

Студенти із розбомбленого Маріуполя у Тернополі готують смаколики для ЗСУ / Пресслужба Нового каналу

Фішка волонтерів з УАЛ – енергетичні батончики. Вони самостійно готують їх із сухофруктів та горіхів, пакують та відправляють на передову. Вже більше 700 корисних смаколиків студенти передали військовим.

Окремий вид їхньої діяльності – сортування базових продуктових наборів для цивільних.

Наша ціль – два мільйони за тиждень. Зараз у середньому за день ми складаємо вручну 6400 наборів, – каже Оксана. – Представники обласної військової адміністрації попросили нас налагодити цей процес. Щодня приходять нові люди, які не зовсім розуміють, що робити. Тому в Центрі стабільно є координатори. Це студенти академії, які щодня організують процес, розповідають, що і як складати. Лінії конвеєру теж придумали студенти.

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