Як під час війни отримати статус безробітного?

17 июня 2022 12:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як під час війни отримати статус безробітного?
Як під час війни отримати статус безробітного?
pixabay.com

Ок отримати статус берзобітного, якщо під час війни втратили роботу. Які документи подавати і де реєструватися?

Надія Матвєєва продовжує ділитися цінними порадами, які допоможуть убезпечити життя у воєнний час, у рубриці «Надійні поради» на СТБ. Так, телеведуча розповіла, як під час війни отримати статус безробітного.

Втратили роботу? Тепер вам не обов’язково їхати до Центру зайнятості. Оформити статус безробітного можна онлайн:
•    У Дії https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu 
•    Через чат-бот https://chatbot.page/oZBkH- 
•     Заповнити онлайн-анкету https://www.dcz.gov.ua/storinka/reyestraciya-bezrobitnyh-2022

Або за старою схемою особисто прийти в будь-який центр, незалежно від місця прописки.

Із документів треба лише паспорт та код. Якщо ви їх втратили, ваші документи відновлять через державні реєстри. «Відмічатися» особисто більше також не треба – достатньо повідомляти про свої справи телефоном чи у месенджерах. На окупованих територіях навіть це не обов’язково.

Контакти обласних центрів зайнятості знайдете тут: https://www.dcz.gov.ua/storinka/kontakty-oblasnyh-centriv-zaynyatosti.  Номер гарячої лінії Державної служби зайнятості: 0800 50 99 66.

Пам’ятайте, що вас можуть позбавити статусу безробітного, якщо ви двічі відмовлялися від запропонованих вакансій, вже маєте роботу, не надали потрібні документи, з вами втратили зв’язок без поважних причин або ви виїхали за кордон.

Сума допомоги залежить від попереднього стажу і зарплатні. 2 роки стажу – 50 % зарплатні, 2-6 років – 55 %, 6-10 – 60 %, 10+ років – 70 %. Якщо взяти довідку про зарплатню неможливо, інформацію знайдуть у базах та податкових. Гроші отримають і ті працівники, які переїхали, але не встигли звільнитися. Вони можуть написати заяву про звільнення просто у центрі зайнятості.

Виплачувати допомогу будуть, в середньому, рік. Перші 90 днів – 100 % виплат, наступні 90 днів – 80%, далі – 70 %.

Ви можете просто зараз переглянути доступні вакансії на сайті центру зайнятості: https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy. Платформах з пошуку роботи: https://rabota.ua/ та https://www.work.ua/ . Та телеграм-каналах: @uajobnow або @robotaua_now_remote. В країнах ЄС  знайти роботу можна тут: UA Talents https://www.uatalents.com 

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