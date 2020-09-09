Светлана Тарабарова поделилась редкими фото сына Ивана в честь его 2-летия

У беременной Светланы Тарабаровой сегодня праздник.

Вот уже четыре года Светлана Тарабарова живет в счастливом браке с Алексеем Бондарем. Пара очень любит друг друга, и души не чает в своем ребенке.

В 2018 году у счастливой пары родился сын Иван, а сейчас Светлана и Алексей ждут рождения второго малыша. Мальчик вот-вот порадует своих родителей появлением на свет.

Светлана Тарабарова с сыном / instagram.com/tarabarova

Сегодня Иван отмечает свое 2-летие. Поздравить своего наследника Тарабарова решила публично, оставив трогательное сообщение в Инстаграм.

Также Светлана смонтировала видео, в котором собрала самые милые фотографии своего первенца. Получилось очень эмоционально и трогательно.

З Днем Народження, синку. Наше маленьке #добресерце... Друзі, хочу поділитися з вами цим моментом. Рівно 2 роки тому 9 вересня 2018 року ми стали батьками. Цей малюк змінив нас. Безмежна любов., - пишет Светалана в коменатриях. - Монтувала це відео до 3-ї ранку зі сльозами щастя на очах... Іван, дякую, що ти є. Будь щасливим. Навчись знаходити частинку світла у простих речах. Ми поруч.

Напомним,