9 сентября в 22.45 на 1+1 состоится показ второго выпуска 12 сезона экстремального тревел-шоу Мир наизнанку.

В продолжении китайского сезона «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев отправятся изучать кунг-фу в необычную школу боевых искусств, а также побывают в гостях у древнейшего племени Мяо.

Китаю на протяжении всей истории приходилось защищать свои границы и вступать в длительные войны, чтобы завоевать звание сверхдержавы. Как следствие, китайцы испокон веков воспитывали в себе сверхчеловеческие способности тела и духа, что продолжают делать даже сегодня в закрытых школах боевых искусств.

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров попытается сразиться с 500-килограммовым быком / пресс-служба канала 1+1

В этот раз Дмитрий Комаров попадет в одну из самых особенных школ, где практикуют уникальный вид спорта, которого нет больше нигде в мире - смесь кунг-фу, реслинга и корриды. Такой необычный микс боевых искусств возрождает древнюю китайскую традицию – борьбу голыми руками против быка. А китайским тореадорам приходится быть не только непревзойденными физически, но и невероятно смелыми.

По традиции программы, Дмитрий Комаров станет учеником школы - ведущий познакомится с лучшими бойцами и вместе с ними попробует освоить искусство кунг-фу. Но получится ли у путешественника выйти на арену и голыми руками уложить на лопатки настоящего быка, зрители увидят в новой серии.

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров попытается сразиться с 500-килограммовым быком / пресс-служба канала 1+1

После впечатляющих приключений с бойцами кунг-фу команда «Мира наизнанку» отправится к самому знаменитому в Китае племени Мяо, которое живет высоко в горах. Хотя этой народности давно коснулась цивилизация, но они до сих пор сохраняют шокирующие традиции предков - носят на голове рога быков, парики из волос умерших предков и хранят дома гробы.

Носить волосы усопших предков - древняя традиция Мяо. Именно волосы становятся главной ценностью всего рода, - расскажет Дмитрий Комаров. - Каждая женщина собирает свои волосы в парик, который потом передает дочке - и так происходит из поколения в поколение.

Ведущий перевоплотится в члена племени и вместе с ними приготовит традиционное украинское блюдо, которое Мяо еще никогда не пробовали.

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров попытается сразиться с 500-килограммовым быком / пресс-служба канала 1+1

Напомним,