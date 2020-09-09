Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров попытается сразиться с 500-килограммовым быком

9 сентября 2020 13:10 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров попытается сразиться с 500-килограммовым быком
Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров попытается сразиться с 500-килограммовым быком
пресс-служба канала 1+1

9 сентября в 22.45 на 1+1 состоится показ второго выпуска 12 сезона экстремального тревел-шоу Мир наизнанку.

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В продолжении китайского сезона «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев отправятся изучать кунг-фу в необычную школу боевых искусств, а также побывают в гостях у древнейшего племени Мяо. 

Китаю на протяжении всей истории приходилось защищать свои границы и вступать в длительные войны, чтобы завоевать звание сверхдержавы. Как следствие, китайцы испокон веков воспитывали в себе сверхчеловеческие способности тела и духа, что продолжают делать даже сегодня в закрытых школах боевых искусств. 

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров попытается сразиться с 500-килограммовым быком / пресс-служба канала 1+1
В этот раз Дмитрий Комаров попадет в одну из самых особенных школ, где практикуют уникальный вид спорта, которого нет больше нигде в мире - смесь кунг-фу, реслинга и корриды. Такой необычный микс боевых искусств возрождает древнюю китайскую традицию – борьбу голыми руками против быка. А китайским тореадорам приходится быть не только непревзойденными физически, но и невероятно смелыми. 

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По традиции программы, Дмитрий Комаров станет учеником школы - ведущий познакомится с лучшими бойцами и вместе с ними попробует освоить искусство кунг-фу. Но получится ли у путешественника выйти на арену и голыми руками уложить на лопатки настоящего быка, зрители увидят в новой серии. 

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров попытается сразиться с 500-килограммовым быком / пресс-служба канала 1+1
После впечатляющих приключений с бойцами кунг-фу команда «Мира наизнанку» отправится к самому знаменитому в Китае племени Мяо, которое живет высоко в горах. Хотя этой народности давно коснулась цивилизация, но они до сих пор сохраняют шокирующие традиции предков -  носят на голове рога быков, парики из волос умерших предков и хранят дома гробы.

Носить волосы усопших предков - древняя традиция Мяо. Именно волосы становятся главной ценностью всего рода, - расскажет Дмитрий Комаров. - Каждая женщина собирает свои волосы в парик, который потом передает дочке - и так происходит из поколения в поколение.

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Ведущий перевоплотится в члена племени и вместе с ними приготовит традиционное украинское блюдо, которое Мяо еще никогда не пробовали. 

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров попытается сразиться с 500-килограммовым быком / пресс-служба канала 1+1
Напомним,  

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