У кого більше?: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 02.11.2020)

1 ноября 2020 12:28 Александр Кива
У кого більше?: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 02.11.2020)
У кого більше?: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 02.11.2020)
пресс-служба

2 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск шоу У кого більше?

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Смотрите в 10 выпуске шоу У кого більше?

Заработать как можно больше денег, чтобы победить своего соперника. Но для этого нужно пойти на все – браться за самую опасную и отвратительную работу, ночевать в хижинах вместо комфортных отелей и даже отказывать себе в воде. Таковы правила нового реалити «У кого больше?» от Нового канала. Кому-то они могут показаться бесчеловечными. Но все, как в реальной жизни – чтобы получить желаемое, необходимо приложить усилия. Среди мест, которые посетили ведущие, – Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Мадагаскар, Маврикий, Танзания, Таиланд, Непал, Индия, Шри-Ланка и остров Занзибар.

10 выпуск проекта У кого більше? смотрите 2 ноября в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на сайте tv.ua.

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