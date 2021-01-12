Актриса Ольга Сторожук: Мой план на 2021 – быть счастливым человеком!

Эксклюзив 12 января 2021 02:00 Юлия Крутиева
Актриса Ольга Сторожук: Мой план на 2021 – быть счастливым человеком!
Актриса Ольга Сторожук
пресс-служба

Новый 2021 год понемногу входит в свои права. Самое время и нам начать исполнять все задуманное и запланированное в новогоднюю ночь.

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Актриса сериала «СуперКопы» на канале НЛО TV Ольга Сторожук встретила 2021 год в компании самых близких людей. А еще, успела подвести итоги прошедшего, 2020-го, и составила планы на год нынешний.

Я не знаю людей, которые бы сказали, что прошедший год был простым. Год испытаний, ограничений, лишений… Но хорошая новость в том, что он закончился! Я поняла, что часто мы пытаемся контролировать все своими планами, а жизнь в ответ учит нас быть гибкими. Я стараюсь больше доверять, и не пытаться планировать каждый шаг наперед, – призналась Ольга.

Актриса Ольга Сторожук / пресс-служба

По словам актрисы, она ничего не планировала на этот год. Точнее, ее желания были максимально простыми.

Мой план на 2021 – быть счастливым человеком! И делать все, чтобы счастливыми были мои любимые. Каждый год я загадываю одно желание – жду, когда сбудется, – поделилась Ольга.

Актриса Ольга Сторожук / пресс-служба

Напомним,

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