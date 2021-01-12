Актриса Ольга Сторожук: Мой план на 2021 – быть счастливым человеком!
Новый 2021 год понемногу входит в свои права. Самое время и нам начать исполнять все задуманное и запланированное в новогоднюю ночь.
Я не знаю людей, которые бы сказали, что прошедший год был простым. Год испытаний, ограничений, лишений… Но хорошая новость в том, что он закончился! Я поняла, что часто мы пытаемся контролировать все своими планами, а жизнь в ответ учит нас быть гибкими. Я стараюсь больше доверять, и не пытаться планировать каждый шаг наперед, – призналась Ольга.
По словам актрисы, она ничего не планировала на этот год. Точнее, ее желания были максимально простыми.
Мой план на 2021 – быть счастливым человеком! И делать все, чтобы счастливыми были мои любимые. Каждый год я загадываю одно желание – жду, когда сбудется, – поделилась Ольга.
Напомним,