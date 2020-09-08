Руслана Писанка: Я получила настоящее удовольствие от работы над фильмами «Гарри Поттер»

Руслана Писанка – звезда, представлять которую не нужно.

Ее знают все, но в одном амплуа – популярная и талантливая украинская актриса. Однако теперь звезда раскроется с другой стороны – актерстве «по ту сторону» камеры. Зритель сможет услышать звонкий голос актрисы в роли героини из «Гарри Поттера». Об удаче в работе с озвучкой для национального онлайн-кинотеатра, персонажах мечты и секретах дубляжа Писанка рассказала в интервью.

Руслана, скажите, как вы относитесь к проекту от sweet.tv «Hollywood українською»?

Я несказанно рада, что онлайн-кинотеатр sweet.tv пригласил меня дублировать американскую актрису Мэгги Смит, которая играла Миневру Макгонагалл (волшебницу, преподавательницу в школе волшебников и чародеев) в четырех фильмах «Гарри Поттера». Это редкая удача и мне кажется, что sweet.tv я не подвела.

Какой характер киноперсонажей ближе Руслане Писанке?

Мне очень интересно озвучивать сказочных персонажей. Я бы с удовольствием озвучила бы какое-то сказочное существо: гномов, бабу Ягу. Мне также интересно озвучивать животных. Думаю, что на sweet.tv мне еще такая возможность представится.

Как вы готовитесь к работе – раскройте завесу тайны… Что обычно делают дикторы перед начиткой. Есть ли у вас свои фирменные фишки?

Во-первых, я волнуюсь, бывает так, что не могу уснуть, придумываю характер голоса. Могу громко сама с собой разговаривать, чем пугаю свою семью, когда ночью говорю голосом своего персонажа. Очень важна артикуляционная гимнастика, нужно сделать определенные упражнения: язык, губы и щеки должны быть подвижными, челюсть должна ходить.

Озвучка фильма «Гарри Поттер» – в чем кайф от такой работы?

Я получила настоящее удовольствие от работы над фильмами «Гарри Поттер» в проекте «Hollywood українською». Кайф в том, что ты делаешь то, что ты никогда не делал и даже не мечтал. И вдруг – ты Макгонагалл. Мне было правда очень интересно поймать характер. Я следила за тем, как актриса работала глазами, именно ее взгляд постоянно менялся. Там такая палитра эмоций, что работать над такой роль это одно удовольствие.

Самое главное в дубляже своим голосом не испортить то, что уже сделал голливудский актер. Ты должен быть на уровне, чтобы люди, которые потом на sweet.tv будут смотреть Гарри Поттера и другие голливудские фильмы, получили тот же кайф, который ты получал на дубляже.

Почему до сих пор многие интернет-зрители пользуются «гундосым» пиратским кино контентом? Как с этим бороться?

Наверное, потому что люди выбирают то, что им удобнее, то, что проще и бесплатно. Гундосое исполнение – это как знак лихих 90-х. Тогда озвучивали фильмы переводчики, не особо талантливые артисты, поэтому озвучили как могли. Тем не менее, эти голливудские фильмы доходили до людей. Такой перевод, конечно, я смотрела. Потом я поняла, что лучше, когда дублируют профессиональные артисты, которые могут передать смысл происходящего и смогут соединиться с голливудским актером и создать объемный образ, чтобы зритель его понял, полюбил и смог смотреть вновь и вновь.

Думаю, онлайн-кинотеатр sweet.tv может предложить людям подключение, которое будет выгодно для пользователя. Тогда люди смогут посмотреть на платформе качественное кино, а не искать гундосый перевод. Хорошо, что sweet.tv борется за то, чтобы люди шли к ним, а не использовали пиратские копии.

Что думаете об отечественных сервисах наподобие sweet.tv, предоставляющих качественный контент?

Во-первых, я планирую зарегистрироваться в sweet.tv (улыбается). Я считаю, что их команда делает все правильно. Люди точно поймут, что смотреть голливудские фильмы с качественным украинским дубляжом, переводом и профессиональными артистами гораздо интересней, чем пиратские копии.

Смотрите ли вы фильмы на англоязычных ресурсах? Чувствуете ли разницу между ними и украинским сервисом sweet.tv?

Я не часто обращаюсь к англоязычным ресурсам, хотя это очень хороший способ выучить язык. Но, прежде чем дублировать фильм «Гарри Поттер», я посмотрела все 4 серии на английском языке. Мне было интересно, как звучит моя персонаж - Макгонагалл, в оригинале. Мне кажется, людям все-таки иногда нужно все смотреть в оригинале. Но не у всех есть время и возможность, поэтому sweet.tv в данном случае делает большое дело, для того, чтобы люди могли смотреть фильмы и получать удовольствие. Уверена, что там они будут всегда получать порцию искусства и радости, получать эмоции, которые будут дарить им радость и любовь. Ведь кино - это одно из важнейших искусств.

Руслана Писанка: Я отримала справжнє задоволення від роботи над фільмами "Гаррі Поттер"

Руслана Писанка - зірка, представляти яку не треба. Її знають усі, але в одному амплуа - популярна і талановита українська акторка. Тепер вона розкриється з іншого боку - акторстві "по той бік" камери. Глядач зможе почути дзвінкий голос актриси в ролі героїні з "Гаррі Поттера". Про удачу в роботі з озвучуванням для національного онлайн-кінотеатру sweet.tv, персонажах мрії і секретах дубляжу Писанка розповіла в інтерв'ю.

Руслана, як ви відноситеся до проекту від sweet.tv "Hollywood українською"?

Я щиро рада, що онлайн-кінотеатр sweet.tv запросив мене дублювати американську актрису Мегі Сміт, яка грала Міневру Макгонагалл (чарівницю, викладачку в школі чарівників і чародіїв) в чотирьох фільмах "Гаррі Поттера". Це рідкісна удача і мені здається, що я не підвела sweet.tv.

Який характер кіноперсонажів ближче Руслані Писанці?

Мені дуже цікаво озвучувати казкових персонажів. Я залюбки озвучила б якусь казкову істоту: гномів, бабу Ягу. Мені також цікаво озвучувати тварин. Думаю, що на sweet.tv мені ще така нагода трапиться.

Як ви готуєтеся до роботи? Що зазвичай роблять диктори перед начиткою, чи є у вас свої фірмові фішки?

По-перше, я хвилююся, буває так, що не можу заснути, придумую характер голосу. Можу голосно сама з собою розмовляти, чим лякаю свою сім'ю, коли вночі говорю голосом свого персонажу. Дуже важлива артикуляційна гімнастика, треба зробити певні вправи: мова, губи і щоки мають бути рухливими, щелепа повинна ходити.

Озвучування фільму "Гаррі Поттер" - в чому кайф від такої роботи?

Я отримала справжнє задоволення від роботи над фільмами про "Гаррі Поттера" в проекті "Hollywood українською". Кайф в тому, що ти робиш те, що ти ніколи не робив і навіть не мріяв. І раптом - ти Макгонагалл. Мені справді було дуже цікаво упіймати характер. Я стежила за тим, як акторка працювала очима, саме її погляд постійно змінювався. Там така палітра емоцій, що працювати над такою роллю – одно задоволення.

Найголовніше в дубляжі своїм голосом – не зіпсувати те, що вже зробив голлівудський актор. Ти маєш бути на рівні, щоб люди, які потім на sweet.tv дивитимуться «Гаррі Поттер»а і інші голлівудські фільми, отримали той же кайф, який ти отримував на дубляжі.

Чому досі багато інтернет-глядачів користуються «гундосим» піратським кіно-контентом? Як з цим боротися?

Напевно, тому що люди вибирають те, що їм зручніше, те, що простіше і безкоштовно. Гундосе виконання - це як знак лихих 90-х. Тоді озвучували фільми перекладачі, не особливо талановиті артисти. Вони робили як могли. Проте, ці голлівудські фільми доходили до людей. Такий переклад, звичайно, я дивилася. Потім зрозуміла, що краще, коли дублюють професійні артисти, які можуть передати сенс того, що відбувається і зможуть з'єднатися з голлівудським актором і створити об'ємний образ, щоб глядач його зрозумів, полюбив і зміг дивитися знову і знову.

Думаю, онлайн-кінотеатр sweet.tv може запропонувати людям підключення, яке буде вигідне для користувача. Тоді люди зможуть подивитися на платформі якісне кіно, а не шукати «гундосий» переклад. Добре, що sweet.tv бореться за те, щоб люди йшли до них, а не використовували піратські копії.

Що думаєте про вітчизняні сервіси на кшталт sweet.tv, які надають якісний контент?

По-перше, я планую зареєструватися на сайті sweet.tv (посміхається). Я вважаю, що їх команда робить все правильно. Люди точно зрозуміють, що дивитися голлівудські фільми з якісним українським дубляжем, перекладом і професійними артистами набагато цікавіше, ніж піратські копії.

Чи дивитеся ви фільми на англомовних ресурсах? Чи відчуваєте різницю між ними і українським сервісом sweet.tv?

Я не часто звертаюся до англомовних ресурсів, хоча це дуже хороший спосіб вивчити мову. Але, перш ніж дублювати фільм "Гаррі Поттер", я подивилася усіх 4 серії англійською мовою. Мені було цікаво, як звучить мій персонаж – Макгонагалл – в оригіналі. Мені здається, людям іноді треба все дивитися в оригіналі. Але не в усіх є час і можливість, тому sweet.tv в даному випадку робить велику справу, для того, щоб люди могли дивитися фільми і отримувати задоволення. Упевнена, що там вони завжди отримуватимуть порцію мистецтва і радості, емоції, які даруватимуть їм радість і любов.

Адже кіно - це одно з найважливіших мистецтв.