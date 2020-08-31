Скраб для губ от Ким Кардашьян: пошаговая инструкция

31 августа 2020 11:30 Антонина Старовойт
Скраб для губ от Ким Кардашьян: пошаговая инструкция
Скраб для губ от Ким Кардашьян: пошаговая инструкция
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Ким Кардашьян – звезда мирового величия и значимости.

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Ее влияние не может опровергнуть никто – она настоящая икона шоу-бизнеса. И под стать своему образу модель не забывает ухаживать и за внешностью. В частности – лицом. Недавно в своем Инстаграме Ким Кардашьян поделилась рецептом эффективного скраба для губ, который придаст им мягкости и нежности. Попробуйте и вы его. 

Вам понадобятся: 

  • 1 чайная ложка кокосового масла;
  • 1 чайная ложка меда;
  • 1 чайная ложка коричневого сахара.

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Способ приготовления: 

  1. Для приготовления скраба для губ вам необходимо смешать все ингредиенты в равных пропорциях.
  2. Благодаря полезному составу кокосового масла кожа ваших губ будет увлажненной, а мед обогатит ее антибактериальными и антисептическими свойствами.
  3. В этом рецепте сахар играет роль мягкого эксфолианта.
  4. После того, как вы перемешаете все ингредиенты, нужно нанести смесь на очищенную кожу губ и оставить его на несколько минут.
  5. Далее нанесите скраб массирующими движениями.
  6. Затем разотрите скраб по губам.
  7. После процедуры остатки продукта удалите бумажной салфеткой.

Напомним, 

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