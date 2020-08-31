Скраб для губ от Ким Кардашьян: пошаговая инструкция
31 августа 2020 11:30
Скраб для губ от Ким Кардашьян: пошаговая инструкция
Ким Кардашьян – звезда мирового величия и значимости.
модель не забывает ухаживать и за внешностью. В частности – лицом. Недавно в своем Инстаграме Ким Кардашьян поделилась рецептом эффективного скраба для губ, который придаст им мягкости и нежности. Попробуйте и вы его.
Вам понадобятся:
- 1 чайная ложка кокосового масла;
- 1 чайная ложка меда;
- 1 чайная ложка коричневого сахара.
- Для приготовления скраба для губ вам необходимо смешать все ингредиенты в равных пропорциях.
- Благодаря полезному составу кокосового масла кожа ваших губ будет увлажненной, а мед обогатит ее антибактериальными и антисептическими свойствами.
- В этом рецепте сахар играет роль мягкого эксфолианта.
- После того, как вы перемешаете все ингредиенты, нужно нанести смесь на очищенную кожу губ и оставить его на несколько минут.
- Далее нанесите скраб массирующими движениями.
- Затем разотрите скраб по губам.
- После процедуры остатки продукта удалите бумажной салфеткой.
Напомним,