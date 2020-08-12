Больше не в моде: от каких украшений стоит отказаться

12 августа 2020 13:00 Антонина Старовойт
Больше не в моде: от каких украшений стоит отказаться
Больше не в моде: от каких украшений стоит отказаться
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Не все то золото, что блестит. Да и не все украшения сейчас находятся на пике популярности.

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Хотите выглядеть стильно? Откажитесь от этих аксессуаров

Жемчуг 

Искусственны жемчуг выглядит пошло и старит любую девушку. Особенно, если он массивный. В большинстве своем, допускается только мелкий натуральный камень. Благодаря ему вы можете подчеркнуть ваше чувство вкуса, а также улучшить визуально образ. 

Золотые перстни 

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Вы же не актриса из фильма 60-ых годов, когда бушевала итальянская мафия? Да-да, золотые массивные перстни  – в ту степь. Чтобы разнообразить ваш образ, достаточно выбрать аккуратно колечко, которое бы выглядело на порядок лучше, нежели то громоздкое. 

Украшения из янтаря 

Морально даже этот камень уже давно устарел. Виной всему время. Но к черту сетовать на него. Расширяйте ваши горизонты создания и вкусовые предпочтения об аксессуарах. Хочется чего-то массивного, лучше обратите внимание на нечто более современное. 

Напомним, 

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