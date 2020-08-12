Больше не в моде: от каких украшений стоит отказаться
Не все то золото, что блестит. Да и не все украшения сейчас находятся на пике популярности.
Жемчуг
Искусственны жемчуг выглядит пошло и старит любую девушку. Особенно, если он массивный. В большинстве своем, допускается только мелкий натуральный камень. Благодаря ему вы можете подчеркнуть ваше чувство вкуса, а также улучшить визуально образ.
Золотые перстни
Украшения из янтаря
Морально даже этот камень уже давно устарел. Виной всему время. Но к черту сетовать на него. Расширяйте ваши горизонты создания и вкусовые предпочтения об аксессуарах. Хочется чего-то массивного, лучше обратите внимание на нечто более современное.
Напомним,