Как продлить молодость вашей кожи: ТОП-4 секрета
Кожа – зеркало нашего организма. И хоть вы можете быть молоды душой, однако только ваша кожа покажет настоящее положение вещей.
Очищение и тонизирование
За кожей нужно начинать следить еще с молодых лет. Это поможет вам избежать более глобальных проблем в зрелом возрасте. Для этого вам необходимо начать регулярно очищать кожу. Купите тоник и пенку для снятия макияжа. Также не забывайте просто умываться ей даже, если макияжа на вас нет.
Пользуйтесь солнцезащитным кремом
Высыпайтесь
Сон также влияет на внешний вид вашей кожи. Вам необходимо спать 7-8 часов, чтобы увидеть морщины гораздо позже. Это важно еще и ввиду других показателей: обменные процессы и нервная система.
Бросьте вредные привычки
Курение истончает кожу и делает ее более желтой и сухой. Алкоголь обезвоживает клетки и также провоцирует преждевременное старение кожи.
Напомним,