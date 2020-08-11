Как продлить молодость вашей кожи: ТОП-4 секрета

Кожа – зеркало нашего организма. И хоть вы можете быть молоды душой, однако только ваша кожа покажет настоящее положение вещей.

Очищение и тонизирование

Чтобы продлить молодость вашей кожи, воспользуйтесь следующими советами.

За кожей нужно начинать следить еще с молодых лет. Это поможет вам избежать более глобальных проблем в зрелом возрасте. Для этого вам необходимо начать регулярно очищать кожу. Купите тоник и пенку для снятия макияжа. Также не забывайте просто умываться ей даже, если макияжа на вас нет.

Пользуйтесь солнцезащитным кремом

Высыпайтесь

Он поможет избежать лишней пигментации и повреждения кожных покровов. Кстати, обратите внимание на косметику. Сейчас многие бренды выпускают тональный крем с готовым SPF-компонентом.

Сон также влияет на внешний вид вашей кожи. Вам необходимо спать 7-8 часов, чтобы увидеть морщины гораздо позже. Это важно еще и ввиду других показателей: обменные процессы и нервная система.

Бросьте вредные привычки

Курение истончает кожу и делает ее более желтой и сухой. Алкоголь обезвоживает клетки и также провоцирует преждевременное старение кожи.

Напомним,