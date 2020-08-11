Как продлить молодость вашей кожи: ТОП-4 секрета

11 августа 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как продлить молодость вашей кожи: ТОП-4 секрета
Как продлить молодость вашей кожи: ТОП-4 секрета
Pinterest

Кожа – зеркало нашего организма. И хоть вы можете быть молоды душой, однако только ваша кожа покажет настоящее положение вещей.

Читайте такжеЛеся Никитюк рассказала, как оставаться красивой в путешествиях
Чтобы продлить молодость вашей кожи, воспользуйтесь следующими советами. 

Очищение и тонизирование 

За кожей нужно начинать следить еще с молодых лет. Это поможет вам избежать более глобальных проблем в зрелом возрасте. Для этого вам необходимо начать регулярно очищать кожу. Купите тоник и пенку для снятия макияжа. Также не забывайте просто умываться ей даже, если макияжа на вас нет. 

Пользуйтесь солнцезащитным кремом 

Читайте такжеКак сделать ваши ногти более здоровыми: проверенные маски
Он поможет избежать лишней пигментации и повреждения кожных покровов. Кстати, обратите внимание на косметику. Сейчас многие бренды выпускают тональный крем с готовым SPF-компонентом. 

Высыпайтесь 

Сон также влияет на внешний вид вашей кожи. Вам необходимо спать 7-8 часов, чтобы увидеть морщины гораздо позже. Это важно еще и ввиду других показателей: обменные процессы и нервная система. 

Бросьте вредные привычки 

Курение истончает кожу и делает ее более желтой и сухой. Алкоголь обезвоживает клетки и также провоцирует преждевременное старение кожи. 

Напомним, 

Облако тегов

здоровье Молодость советы кожа лица

Материалы по теме

Витамин D защитит вас от коронавируса: как распознать его дефицит?
Наука и техника

Витамин D защитит вас от коронавируса: как распознать его дефицит?
Вредно ли хрустеть пальцами: ответ медика
Lifestyle

Вредно ли хрустеть пальцами: ответ медика
Правильные оральные ласки, от которых он будет без ума: ТОП-4 секрета
Психология

Правильные оральные ласки, от которых он будет без ума: ТОП-4 секрета
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.08.2020)
Телешоу

Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.08.2020)

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины

Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список
Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK