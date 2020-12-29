Юлия Панкова поделилась своими достижениями и потерями в 2020 году

Ведущая Нового канала Юлия Панкова рассказала о самых ярких моментах уходящего года.

Почему важно подводить итоги , отмечать достижения и осознавать ошибки уходящего года? Все просто. Чтобы новый цикл имел возможность запуститься, а для новых достижений нашлось больше времени.

Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова эксклюзивно рассказала о самых ярких событиях 2020 года.

На самом деле, было много всего замечательного, – говорит ведущая. – Мы отсняли второй сезон «Ревизора» и спецвыпуски «Ревизор. Карантин». Успела покататься на сноуборде и санках в Альпах. А еще я развелась с мужем. Мы сознательно вступили в отношения и через восемь месяцев так же сознательно из них вышли.

Ведущая Юлия Панкова / instagram.com/pankova_julja

Во время ослабления карантина Юля продолжила путешествовать. Но уже по Украине.

Было много моря, гор, приятного общения, йоги и практик, – говорит ведущая. – Больше всего запомнились: знакомства с местными людьми, кулинарные мастер-классы, пешеходные и велосипедные прогулки. Из каждой поездки привезла новых друзей, воспоминания и истории. Это все меня очень наполняет. Кстати, я до сих пор не заболела COVID, что считаю своей заслугой. Ведь всегда соблюдаю все санитарно-гигиенические нормы.

Ведущая Юлия Панкова / instagram.com/pankova_julja

Юля рассказывает, что в этом году она закончила актерские курсы и курсы координатора по пищевой безопасности.

И, конечно же, я влюблялась, разочаровывалась в жизни, людях, местах, событиях, – признается девушка.

Ведущая говорит, что она хранит в душе покой и готовность к новым свершениям. Искренне желаем, чтобы все задуманное сбылось!

Напомним,