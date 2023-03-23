«Ранок у великому місті» показуватимуть одразу на трьох телеканалах з новими ведучими

На українське телебачення повертається ранкова програма «Ранок у великому місті».

Премʼєру передачі, що раніше виходила на телеканалі ICTV, покажуть 28 березня – у новому обʼєднаному форматі і з новими ведучими. Поки ICTV продовжує працювати на перемогу у «Єдиному марафоні», відому програму транслюватимуть ICTV2, СТБ і Новий канал.

Медіагрупа Starlight Media вирішила обʼєднати найрейтинговіші канали країни, щоб спільними зусиллями підтримувати і заряджати у складний час глядачів та разом зустрічати ранок серед своїх.

Ведучими програми «Ранок у великому місті» стануть зірки ICTV, СТБ та Нового каналу – Юлія Зорій, Григорій Решетник, Надія Матвєєва, Роман Міщеряков, Сергій Лиховида і Григорій Герман.

Ми обʼєдналися з іншими каналами нашої групи СТБ та Новим каналом для того, щоб цей ранок був дійсно у великому місті. Наші канали мають різнопланові аудиторії і охоплюють глядачів різного віку по всій країні. Зараз ми переконалися у силі єднання, тому задля перемоги обʼєднались і наші редакційні команди холдингу. Ми хочемо, щоб кожен глядач знайшов щось цікаве для себе, тому тепер улюблені ведучі трьох основних каналів країни будуть зустрічати ранок разом, – розповідає виконавчий продюсер «Ранку у великому місті» Дмитро Слободян.

З новими ведучими українці зустрічатимуть ранки, щоб разом переживати цей складний час.

Ми будемо розповідати різні історії українців: які живуть у окупації, які живуть під обстрілами та звуки сирен в Україні, які вимушено виїхали за кордон і намагаються там облаштуватися. Ми розкажемо, з якими складнощами вони стикаються, порадимо, як краще вирішувати певні виклики. У нас буде спеціальна рубрика, де ми з психологами розбиратимемо запити глядачів і допомагатимемо справлятися зі стресом. Ми будемо на звʼязку з глядачами і підтримуватимемо їх, бо разом краще і разом ми сила, – каже Юлія Зорій.

Окрім психологічної і емоційної підтримки ведучі проливатимуть світло на найрізноманітніші теми – від новітніх технологій, культури до історій з життя українських та світових зірок.

«Ранок у великому місті» – це чудовий шанс почати день разом, дізнатися про нове і відчути приплив енергії на увесь день. Місія ранкового шоу – об’єднувати родини, об’єднувати всіх українців, щоб відчувати, що ми єдині, що разом можливо все. Ми знаємо, як розвиватися, як триматися та наближати перемогу. А я буду найкращою подругою усіх жінок. Адже наші українки – неймовірні! У такий скрутний час вони і далі працюють, боронять країну, підтримують близьких, залишаються сильними, красивими та незламними, – коментує Надія Матвєєва.

У програмі показуватимуть глядачам, чим живе світ і наша країна. Серед усього особливу увагу програма приділятиме темі здоров’я і розповідатиме про оздоровчі практики, сучасні тенденції здорового способу життя та дієві методи фізичного і емоційного відновлення. Разом з експертами ведучі говоритимуть, як в умовах війни кожен із нас зможе подолати наслідки стресу, справитися з тривожністю, емоційним вигоранням, занепадом сил і відновити здоров'я.

Сподіваюся, що корисна, але легко подана інформація з сюжетів ранкового шоу заряджатиме українців гарним настроєм та енергією на весь день. А я, в свою чергу, обіцяю додати до цього заряду ще й трішечки гумору. Тому що гумор для українців зараз – своєрідна «розрядка». Дуже хочеться робити ранки наших людей позитивними та пізнавальними. І якщо у нас це вийде, буду по-справжньому щасливим, – каже Роман Міщеряков.

Програма виходитиме з вівторка по пʼятницю – з 7:00 до 8:00 в ефірі телеканалів ICTV2, СТБ та Нового каналу.