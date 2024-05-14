«Ранок у великому місті» представив нового ведучого

Щоденна інформаційно-розважальна програма «Ранок у великому місті» на телеканалі ICTV2 оновлює свій формат і з новими сюрпризами для глядачів виходитиме щоранку о 7:00.

Відтепер кожного тижня до складу добре знайомих ведучих у ранкових ефірах долучатиметься зірковий гість – щоб ранок серед своїх ставав ще цікавішим і теплішим.

Зірковий ведучий проводитиме ранкові ефіри у парі з одним із незмінних облич програми – Юлією Зорій, Григорієм Германом або Сергієм Лиховидою. Телеведучі в новому складі ділитимуться з глядачами своїм досвідом, розказуватимуть цікаві історії і коментуватимуть нові події в країні і світі.

Першим зірковим гостем стане актор театру і кіно Юрій Дяк, зірка серіалів ICTV «Козаки. Абсолютно брехлива історія», «Морська поліція. Чорноморськ» та ін. Окрім зйомок і гри у театрі актор активно волонтерить: допомагав хворим дітям ще до початку повномасштабної війни, зараз робить багато корисних справ для військових. Нещодавно Юрій став режисером вистави «Хвиля», зароблені кошті з якого перераховуються на допомогу ЗСУ.

У такий непростий для країни час ми робимо все, щоб зранку дати нашим глядачам заряд енергії та сил на весь день. Добрими ранки бувають тоді, коли їх проводиш у колі серед своїх – тож ми вирішили зробити для глядачів каналу ранкові зустрічі з улюбленими зірками. Актор Юрій Дяк – давній друг нашого каналу, і коли ми запропонували йому виступити в новій ролі разом з нашими телеведучими, він охоче згодився ділитися своїм оптимізмом, – коментує виконавчий продюсер проєкту Дмитро Слободян.

Нову для себе роль зіркового ведучого Юрій виконуватиме впродовж тижня з 14 по 17 травня. Хто надалі ділитиме з телеведучими ефіри ранкового шоу на ICTV2 – стане сюрпризом для глядачів.

Приємно, що саме мене запросили стати ведучим ранкової програми, адже відповідально і почесно – бути людиною, яка першою створює для глядачів ранок серед своїх і знайомить з цікавими подіями. Для мене це дещо нова діяльність, але тим і цікавіша, – каже актор.

Дивіться нові випуски програми «Ранок у великому місті» о 7:00 і зустрічайте ранок серед своїх на каналі ICTV2!