Ведучий «Ранку у великому місті» Григорій Герман оголосив терміновий збір на дрони

Ведучий телеканалу ICTV2 Григорій Герман і його дружина Ірина відкрили свій перший великий збір на дрони для бійців 108-го гірсько-штурмового батальйону.

Телеведучий Григорій Герман разом з дружиною розпочали новий рік з доброї справи – вони збирають гроші на мавіки для військових. Ціль – 200 тисяч гривень.

Телеведучий особисто знає багатьох військових, для яких збирає кошти. Це славетна 108-та гірсько-штурмова бригада зі складу 10-ї ГШБР, що була створена 2015 року і відома своїми героїчними вчинками.

Збираємо 200 000 для бойового 108-го гірсько-штурмового батальйону, славетної 10-ї ГШБР, від одного імені якої у ра₩и$ті₴в десь щось підгорає, бо ця бригада називається «Едельвейс»… Навіть у путлєра особисто і публічно, прямо перед камерами підгоріло, – написав Григорій у своєму Інстаграмі.

Також у допис Герман додав відео, на якому пілот з дронів Іван розповів, чому на фронті така велика потреба у дронах. Вони можуть вийти з ладу через морози або негоду, їх легко пошкодити або збити. Але сьогодні дрони стали найсучаснішою зброєю, без якої бойові дії майже неможливі.

До речі, ці мавіки звуться просто «весільними», бо в мирному житті українці використовували їх саме на весіллях – знімати найщасливіші моменти життя. А зараз весільні дрони рятують життя нашим хлопцям.

Григорій Герман пояснив, що раніше тихо допомагав ЗСУ, але зараз без підтримки знайомих і друзів не обійтись. І закликав усіх доєднатися до збору, бо такі заходи допомагають фронту і наближають перемогу.

Знаю, що важко. Знаю, що «післясвят»… Але пацани ібо$ать без упину, свят та «післясвят»… тож і ми маємо. Тим більше, що ці 200, 20 чи 50 гривень точно еффективніше наблизять перемогу, ніж комментар типа «хай держава» чи «давайте перемовини». Хоча я знаю, котики, що ви такого і не пишете, ага….