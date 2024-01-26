Ведучий «Ранку у великому місті» Григорій Герман оголосив терміновий збір на дрони

26 січня 2024 14:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Ведучий «Ранку у великому місті» Григорій Герман оголосив терміновий збір на дрони
Ведучий Григорій Герман
Пресслужба

Ведучий телеканалу ICTV2 Григорій Герман і його дружина Ірина відкрили свій перший великий збір на дрони для бійців 108-го гірсько-штурмового батальйону.

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Телеведучий Григорій Герман разом з дружиною розпочали новий рік з доброї справи – вони збирають гроші на мавіки для військових. Ціль – 200 тисяч гривень. 

Телеведучий особисто знає багатьох військових, для яких збирає кошти. Це славетна 108-та гірсько-штурмова бригада зі складу 10-ї ГШБР, що була створена 2015 року і відома своїми героїчними вчинками.

Збираємо 200 000 для бойового 108-го гірсько-штурмового батальйону, славетної 10-ї ГШБР, від одного імені якої у ра₩и$ті₴в десь щось підгорає, бо ця бригада називається «Едельвейс»… Навіть у путлєра особисто і публічно, прямо перед камерами підгоріло, – написав Григорій у своєму Інстаграмі.

Також у допис Герман додав відео, на якому пілот з дронів Іван розповів, чому на фронті така велика потреба у дронах. Вони можуть вийти з ладу через морози або негоду, їх легко пошкодити або збити. Але сьогодні дрони стали найсучаснішою зброєю, без якої бойові дії майже неможливі.

До речі, ці мавіки звуться просто «весільними», бо в мирному житті українці використовували їх саме на весіллях – знімати найщасливіші моменти життя. А зараз весільні дрони рятують життя нашим хлопцям.

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Григорій Герман пояснив, що раніше тихо допомагав ЗСУ, але зараз без підтримки знайомих і друзів не обійтись. І закликав усіх доєднатися до збору, бо такі заходи допомагають фронту і наближають перемогу.

Знаю, що важко. Знаю, що «післясвят»… Але пацани ібо$ать без упину, свят та «післясвят»… тож і ми маємо. Тим більше, що ці 200, 20 чи 50 гривень точно еффективніше наблизять перемогу, ніж комментар типа «хай держава» чи «давайте перемовини». Хоча я знаю, котики, що ви такого і не пишете, ага….

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Ранок у великому місті новини війна ЗСУ Григорій Герман

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