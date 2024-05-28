Ведучі «Ранку у великому місті» Юлія Зорій та Сергій Лиховида стали учасниками шоу «Хто знає?»

Ведучі програми «Ранок у великому місті» Юлія Зорій та Сергій Лиховида взяли участь у квіз-шоу «Хто знає?», яке глядачі зможуть подивитися вже сьогодні, 28 травня, о 20:00 на Новому каналі.

Зіркові гості Юлія Зорій і Сергій Лиховида разом із незмінними капітанами команд Вовою Дантесом і Фімою Константиновським будуть відповідати на питання ведучої шоу Даші Астафʼєвої та змагатимуться за перемогу.

«Від чого просить утриматись Укрзалізниця в жіночому купе?», – на це та багато інших цікавих запитань вже сьогодні відповідатимуть ведучі ICTV у квіз-шоу «Хто знає?». Яка команда переможе і забере грошовий приз? Не пропустіть новий випуск о 20:00!

Телеведуча Юлія Зорій / Пресслужба каналу ICTV

Довідка:

«Хто знає?» – це адаптація успішного формату Who Knew (дистрибутор формату – Fremantle), який бере початок від оригінальної німецької версії квіз-шоу Wer weiß denn sowas? Згідно з правилами, у проєкті беруть участь дві команди, які складаються з двох учасників – незмінного капітана й зіркового гостя. Модераторкою телегри є ведуча. На екрані в студії демонструються 12 секторів, на кожному – запитання на певну тематику. Команди мають обрати одну відповідь з трьох варіантів. Після цього в студії показують відеопідтвердження правильної. Якщо команда вгадала, то заробляє гроші. Переможцями квіз-шоу стають учасники, які накопичать найбільшу суму. Ці гроші йдуть на донати.

