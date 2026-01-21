Даша Астафʼєва розповіла про бойфренда, який підштовхнув її до втілення мрії ще на початку стосунків
Ведуча «Хто знає?» Даша Астафʼєва розповіла про коханого.
У Даші Астафʼєвої, ведучої шоу «Хто знає?» на Новому каналі, надійною підтримкою є її коханий. Він допоміг не зламатися й рухатися далі. А ще – втілити заповітне бажання.
Завжди, коли працювала моделлю, мріяла щось озвучити. Про що й розповіла бойфренду за вечерею ще на початку стосунків. Випадково! А він сказав: «То чому ти не озвучиш нічого? У тебе такий голос!» Так і зʼявився наш застосунок аудіокнижок, – пригадує Даша Астафʼєва в YouTube-проєкті «Тихенько-подкаст». – Озираючись, розумію, що завжди мріяла про це. Але через внутрішні затиски, недостатню віру в себе не могла реалізувати. Звісно, були якісь шматочки озвучування: то долучалася до фільмів, то запрошували в проєкти. Мені справді вдавалося. Однак нічого серйознішого за це. А я так хотіла, постійно шукала й збирала книги, що ніхто не читав. Навіть боялася ділитися ідеями! Втім, радію, що зустріла того, кому відкрилася і з ким разом створила таку чудову «дитину».
Іноді достатньо однієї людини поруч, аби зрозуміти: не потрібно справлятися з усім самотужки.
Раніше ніхто не підтримав і не підштовхнув. А з коханим у нас така синергія! Мій партнер робить найкраще. Я не питаю і не лізу, займаюся творчістю. І для мене це найбільше щастя, – зазначає ведуча «Хто знає?» – Підтримка дуже важлива. Боже, я так кайфонула, коли вперше відчула її від бойфренда. І не відповіла, як завжди звикла: «Ні, мені нічого не треба. Я все сама». Тож вчіться просити й приймати підтримку. Вона змінює життя, роботу, здоровʼя!
І кайфую від процесу! Спочатку соромилася виступати на велику аудиторію в цій сфері, але після перших разів у мене зʼявилося багато пропозицій, цікавих подій, запрошень. Тепер у мене вірять, навіть просять написати рецензію на книгу. Це, звісно, підтверджує, що я на своєму шляху.
