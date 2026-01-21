Даша Астафʼєва розповіла про бойфренда, який підштовхнув її до втілення мрії ще на початку стосунків

Даша Астафʼєва розповіла про бойфренда, який підштовхнув її до втілення мрії ще на початку стосунків
Ведуча Даша Астафʼєва
Пресслужба Нового каналу

Ведуча «Хто знає?» Даша Астафʼєва розповіла про коханого.

Інколи нам не потрібні поради чи мотиваційні промови. Достатньо відчуття, що ми не самі. «Я з тобою» – ці слова дають сили зробити ще один крок. І хто знає, раптом саме він буде вирішальним? Коли поруч той, хто приймає тебе без умов та оцінок, зʼявляється опора. 

У Даші Астафʼєвої, ведучої шоу «Хто знає?» на Новому каналі, надійною підтримкою є її коханий. Він допоміг не зламатися й рухатися далі. А ще – втілити заповітне бажання.

Завжди, коли працювала моделлю, мріяла щось озвучити. Про що й розповіла бойфренду за вечерею ще на початку стосунків. Випадково! А він сказав: «То чому ти не озвучиш нічого? У тебе такий голос!» Так і зʼявився наш застосунок аудіокнижок, – пригадує Даша Астафʼєва в YouTube-проєкті «Тихенько-подкаст». – Озираючись, розумію, що завжди мріяла про це. Але через внутрішні затиски, недостатню віру в себе не могла реалізувати. Звісно, були якісь шматочки озвучування: то долучалася до фільмів, то запрошували в проєкти. Мені справді вдавалося. Однак нічого серйознішого за це. А я так хотіла, постійно шукала й збирала книги, що ніхто не читав. Навіть боялася ділитися ідеями! Втім, радію, що зустріла того, кому відкрилася і з ким разом створила таку чудову «дитину».

Ведуча Даша Астафʼєва / Пресслужба Нового каналу

Іноді достатньо однієї людини поруч, аби зрозуміти: не потрібно справлятися з усім самотужки.

Раніше ніхто не підтримав і не підштовхнув. А з коханим у нас така синергія! Мій партнер робить найкраще. Я не питаю і не лізу, займаюся творчістю. І для мене це найбільше щастя, – зазначає ведуча «Хто знає?» – Підтримка дуже важлива. Боже, я так кайфонула, коли вперше відчула її від бойфренда. І не відповіла, як завжди звикла: «Ні, мені нічого не треба. Я все сама». Тож вчіться просити й приймати підтримку. Вона змінює життя, роботу, здоровʼя!

Відколи Даша заснувала разом з коханим застосунок, ведуча Нового лише зростає в книжковій галузі.

І кайфую від процесу! Спочатку соромилася виступати на велику аудиторію в цій сфері, але після перших разів у мене зʼявилося багато пропозицій, цікавих подій, запрошень. Тепер у мене вірять, навіть просять написати рецензію на книгу. Це, звісно, підтверджує, що я на своєму шляху.

