Назар Задніпровський зізнався, якого персонажа хоче зіграти в кіно

Актор серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський розповів про роль мрії.

Усі знають заслуженого та народного артиста України Назара Задніпровського як блискучого виконавця комедійних ролей. У його фільмографії вже багато успішних кіно та серіалів.

Та Назар обіцяє, що точно не збирається зупинятись у своїй творчості, яка неабияк піднімає людям настрій.

Я не мрію про драматичні ролі в кіно. У театрі – так, усе можливо, бо в нас там обмежене коло акторів, інколи навіть треба просто когось замінити. А в кінематографі мої мрії лише про комедію, – ділиться Задніпровський. – Та й продюсери в курсі, що є блискучі драматичні українські актори. Навіщо буду лізти на чуже поле? Я чудово знаю своє місце. І таких характерних комедійних акторів, як я, – одиниці. Та й мою нішу дуже важко зайняти.

Актор Назар Задніпровський / Пресслужба Нового каналу

Актор серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) ділиться, що в його думках вже давно «сидить» бажання втілити одного персонажа.

Я дуже хочу зняти фільм за твором «Моя професія – синьйор з вищого світу». Знаю, що колись давно це кіно вже було, але хочеться ще сучасне, – говорить актор. – Я казав Юрію Горбунову (український телеведучий, актор та продюсер. – Прим. ред.): «Ну, подумай. Маєш готового Леонідо Папагатто. Давай! У нас може вийти хороше українське кіно». Тож поговоримо, побачимо…

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