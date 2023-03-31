Назар Задніпровський зізнався, якого персонажа хоче зіграти в кіно
Актор серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський розповів про роль мрії.
Та Назар обіцяє, що точно не збирається зупинятись у своїй творчості, яка неабияк піднімає людям настрій.
Я не мрію про драматичні ролі в кіно. У театрі – так, усе можливо, бо в нас там обмежене коло акторів, інколи навіть треба просто когось замінити. А в кінематографі мої мрії лише про комедію, – ділиться Задніпровський. – Та й продюсери в курсі, що є блискучі драматичні українські актори. Навіщо буду лізти на чуже поле? Я чудово знаю своє місце. І таких характерних комедійних акторів, як я, – одиниці. Та й мою нішу дуже важко зайняти.
Я дуже хочу зняти фільм за твором «Моя професія – синьйор з вищого світу». Знаю, що колись давно це кіно вже було, але хочеться ще сучасне, – говорить актор. – Я казав Юрію Горбунову (український телеведучий, актор та продюсер. – Прим. ред.): «Ну, подумай. Маєш готового Леонідо Папагатто. Давай! У нас може вийти хороше українське кіно». Тож поговоримо, побачимо…
Нагадаємо,