Назар Задніпровський зізнався, чи складно зараз грати гумористичні вистави під час війни

27 февраля 2023 14:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Назар Задніпровський зізнався, чи складно зараз грати гумористичні вистави під час війни
Актор Назар Задніпровський
Пресслужба Нового каналу

Актор серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський розповів про театр під час війни.

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За рік повномасштабної війни українці точно навчилися продуктивно працювати попри щоденні сумні новини. Звісно, всім інколи треба відволіктися від буденності. Багато хто знаходить розраду у творчості. 

Відомий український актор, який виконує одну з головних ролей у серіалі «Будиночок на щастя» (Новий канал), Назар Задніпровський розповів, що вони з колегами відчули зміни у сприйнятті вистав. Люди ще більше насолоджуються кожним моментом перебування в театрі, а актори роблять усе можливе, аби глядач за виставу відновився.

Ми – актори. Неважливо, погано ти почуваєшся чи добре, маєш дати глядачу результат, – розповів Назар. – Зараз такий час, що люди вимагають комедію, покращення настрою. Після перегляду вистави має хотітися жити. Зараз у буденності все складно, і після походу в театр не повинно стати ще гірше. Глядач іде до нас точно не по щось складне.

Актор Назар Задніпровський / Пресслужба Нового каналу

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Назар Задніпровський славиться своїм талантом та майстерністю у комедійному жанрі. Зізнається, що попри все, що відбувається в його особистому житті, вміє повністю перемикатись і відпрацьовувати на сцені на повну.

Мене в театрі більше використовують для комедійних характерів та персонажів. Тож на 100% відчуваю, що зараз потрібен, – каже актор. – Я можу, вмію і люблю грати комедію. Знаю: хоч як би мені було важко, хоч як би хвилювався за родину, на сцені маю дати якісний результат людям, яким це зараз дуже потрібно.

Нагадаємо, 

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