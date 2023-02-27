Назар Задніпровський зізнався, чи складно зараз грати гумористичні вистави під час війни
Актор серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський розповів про театр під час війни.
Відомий український актор, який виконує одну з головних ролей у серіалі «Будиночок на щастя» (Новий канал), Назар Задніпровський розповів, що вони з колегами відчули зміни у сприйнятті вистав. Люди ще більше насолоджуються кожним моментом перебування в театрі, а актори роблять усе можливе, аби глядач за виставу відновився.
Ми – актори. Неважливо, погано ти почуваєшся чи добре, маєш дати глядачу результат, – розповів Назар. – Зараз такий час, що люди вимагають комедію, покращення настрою. Після перегляду вистави має хотітися жити. Зараз у буденності все складно, і після походу в театр не повинно стати ще гірше. Глядач іде до нас точно не по щось складне.
Мене в театрі більше використовують для комедійних характерів та персонажів. Тож на 100% відчуваю, що зараз потрібен, – каже актор. – Я можу, вмію і люблю грати комедію. Знаю: хоч як би мені було важко, хоч як би хвилювався за родину, на сцені маю дати якісний результат людям, яким це зараз дуже потрібно.
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