Ведущая 1+1 Ирина Ванникова снялась в тропической фотосессии: фотопроект, спасающий жизнь

21 августа 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ведущая 1+1 Ирина Ванникова снялась в тропической фотосессии: фотопроект, спасающий жизнь
Ведущая 1+1 Ирина Ванникова
пресс-служба

Ведущая 1+1 Ирина Ванникова приняла участие в благотворительной фотосессии и присоединилась к сбору средств на лечение 36-летней украинской стилистки Ксении Яровчик, которая лично подобрала для Ирины одежду.

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Перед фотокамерой Ванникова появилась в льняном платье светлых тонов свободного кроя, подвязанным широким кожаным ремнем. Образ дополнили бежевые ботинки в стиле гранж, массивные сережки и светло-персикового цвета шляпа-канотье.

Как отметила Ксения, стиль для Ирины она выбирала, опираясь на мягкие и гармоничные черты лица телезвезды. Силуэт получился легким и свободным. На фото ведущая появилась в легком, тропическом стиле.

Ирина Ванникова и Ксении Яровчик / пресс-служба

Яровчик не только сама подбирает образы для каждой из своих героинь, но и придумывает, в какой именно стилистике пройдет фотосессия. Ксения увидела в Ирине женщину в стиле кантри, поэтому и подобрала соответствующий антураж для съемки. Над кадрами работала фотограф по имени Лита.

Прежде всего я смотрела на цветотип и привязывалась к самой тематике тропиков. Мне хотелось сделать современный, легкий и непринужденный образ. Для того, чтобы комфортно было в жару, я выбрала лен. Что касается аксессуаров – я смотрела на природные линии Ирины, у нее мягкие черты лица, среднего размера, и я такие же подбирала украшения – округлой формы или овальные. И когда мягкие линии в лице повторяются и в аксессуарах, и в шляпе, то это еще гармоничнее выглядит, – отметила Ксения Яровчик.

Ведущая 1+1 Ирина Ванникова / пресс-служба

По словам Ванниковой, она сразу решила помочь Ксении, как только узнала о ее благотворительном проекте. Ирина убеждена, что добро и любовь не делится, а умножается. Нужно помогать человеку, попавшему в сложную ситуацию.

Мы пожертвуем немного своего времени, усилий, но примем участие в прекрасной фотосессии. Это же удовольствие, это в радость. И если мы поможем Ксении таким образом поправить свое здоровье, выздороветь, я буду счастлива втройне. Я смогла помочь, – прокомментировала Ирина Ванникова.

Ведущая 1+1 Ирина Ванникова / пресс-служба

Отметим, что ранее в благотворительной фотосессии Ксении Яровчик приняла участие коллега Ирины по шоу «Твій день» - Стася Ровинская, которая снялась в стиле болливудского кино.

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Напомним, чтобы собрать необходимые 250 000 гривен на лечение Ксения организовывает фотодни. Уже удалось собрать 80 000 гривен. В благотворительных фотосессиях уже приняли участие 28 человек, заказали сессию как благотворительный взнос на лечение Ксении.  31 волонтер: фотографы, визажисты, дизайнеры, стилисты подарили более 100 часов своей работы и таланта. Все заработанные деньги направляют на лечение.

Работы Ксении публиковались на страницах известных модных журналов, в том числе в Vogue Italia. Девушка мечтает жить, создавать красоту и организовать центр помощи людям со сложными урологическими проблемами. После предыдущих неудачных вмешательств и осложнений, операцию Ксении нужно делать за рубежом. Наиболее приемлемые цены и опыт в Медицинском центре реконструктивной хирургии в Белграде. Времени мало, туда Ксения мечтает отправиться уже осенью, но для этого нужно собрать еще 170 000 гривен.

Напомним,

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1+1 фотосессия благотворительность новости Твій день

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