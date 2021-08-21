Шоу Маскарад 2 сезон: новой участницей шоу стала обольстительная Кошка

21 августа 2021 11:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Шоу Маскарад 2 сезон: новой участницей шоу стала обольстительная Кошка
Маскарад 2 сезон
пресс-служба

Уже скоро на канале 1+1 состоится премьера 2 сезона загадочного шоу Маскарад.

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Сегодня благодаря квесту зрители узнали, что новой героиней шоу стала обольстительная Кошка. Ее интервью эксклюзивно появилось на сайте телеканала 1+1.

По легенде шоу, Кошка - это мудрая, игривая, немного хищная и безусловно сексуальная героиня. Она появилась еще в те далекие и дикие времена, когда планета Земля была юной. С тех пор Кошка - любимое создание людей. В древнем Египте их обожали в прямом смысле слова. Образ героини - это черный обтягивающий костюм, усыпанный тысячей золотых страз и элементами египетской символики, а голову сказочной Кошки украшают игривые ушки с золотым декором.

В моей жизни было много соревнований и конкурсов, но на этот раз я покажу свою грацию, пластичность и настоящую сексуальность, - рассказала Кошка. - Моей главной мечтой было иметь много детей. Я долго искала любовь, и даже несколько раз была замужем. В конце концов мне повезло: я нашла того самого мистера-кота. Сейчас я очень счастливая жена и мама.

 

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