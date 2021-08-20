Україна має талант 2021: олимпийская чемпионка Ольга Харлан стала приглашенной звездной судьей шоу

К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ готовит особый подарок для всей страны - новый сезон проекта «Україна має талант».

Ведущим шоу «Україна має талант» стал Григорий Решетник. Звездными судьями - Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Также в составе звездного жюри преокта «Україна має талант» появится четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах.

Теперь к ним присоединилась олимпийская чемпионка по фехтованию, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Украины Ольга Харлан.

Для меня очень знаково и почетно, что мое первое серьезное судейство состоится на легендарном масштабном шоу «Україна має талант». Сложно даже предположить, какими умениями нас будут удивлять участники, ведь мы - невероятно талантливая нация! И так важно, что у каждого украинца есть крутая возможность проявить себя на сцене «Україна має талант». Это большой и важный опыт, возможность услышать честное профессиональное мнение - как похвалу, так и критику. По себе знаю, критика часто дается тяжело, но она как никогда важна, чтобы понять, куда двигаться дальше и в чем улучшить свои умения. Я уважаю труд, который люди вкладывают, чтобы достичь своей мечты, поэтому намерена быть максимально справедливой, предельно честной перед участниками. Буду оценивать не только уровень их мастерства, но и эмоции, и подачу. Вкладывает или нет артист душу в свое выступление - это сразу чувствуется, - поделилась Ольга.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан / пресс-служба канала СТБ

Напомним,